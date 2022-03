Kontraktor di AS Rekrut Tentara Bayaran ke Ukraina, Gajinya Hingga Rp 28 Juta Per Hari

Anggota layanan Ukraina terlihat di lokasi pertempuran dengan kelompok penyerang Rusia di ibukota Ukraina, Kyiv, pada pagi hari 26 Februari 2022, menurut personel layanan Ukraina di tempat kejadian. - Tentara Ukraina memukul mundur serangan Rusia di ibu kota, kata militer pada 26 Februari setelah Presiden Volodymyr Zelensky yang membangkang bersumpah bahwa negaranya yang pro-Barat tidak akan ditundukkan oleh Moskow. Ini dimulai pada hari ketiga sejak pemimpin Rusia Vladimir Putin melancarkan invasi skala penuh yang telah menewaskan puluhan orang, memaksa lebih dari 50.000 orang meninggalkan Ukraina hanya dalam 48 jam dan memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas di Eropa. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

TRIBUNNEWS.COM – Merasa bakalan kewalahan karena kalah dalam hal jumlah tentara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung mengumumkan penerimaan sukarelawan internasional untuk membantu memerangi pasukan Vladimir Putin.

Kyiv juga membentuk "Legiun Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina" dan mencabut visa untuk sukarelawan. Pejabat Ukraina mengatakan 16.000 orang secara sukarela bergabung dalam pertempuran.

Namun, selain pasukan sukarelawan tersebut ternyata ada juga kontraktor militer swasta dengan pengalaman perang yang signifikan di antara para sukarelawan.

Sumber Middle East Eye menyebutkan tentara bayaran yang tiba di negara itu untuk tujuan ekstraksi, evakuasi dan pertahanan yang disewa oleh perusahaan swasta.

Baca juga: Dampak Perang Rusia-Ukraina, Harga Minyak Melejit, Rupiah Berpotensi Melemah

“Saya memutuskan untuk tidak pergi, tetapi orang-orang dengan pengalaman militer yang signifikan yang juga berbicara bahasa lokal dari Slovakia, Polandia, dan Latvia telah pergi ke Ukraina,” kata seorang kontraktor militer swasta seperti dikutip MEE.

Sebuah iklan pekerjaan yang muncul minggu ini di Silent Professionals, sebuah situs web daftar untuk pekerjaan pertahanan dan keamanan swasta, sedang mencari beberapa "agen ekstraksi dan pelindung" untuk melakukan operasi evakuasi individu dan keluarga di seluruh pedesaan Ukraina dan kota-kota besar.

“Majikan adalah perusahaan yang berbasis di AS. Baik agen pria dan wanita dipersilakan untuk melamar, ”kata iklan itu.

“Hanya kandidat yang sangat berpengalaman yang memiliki setidaknya 5+ tahun pengalaman militer di wilayah Eropa ini yang akan dipertimbangkan untuk peran ini.”

Sebuah iklan pekerjaan yang muncul minggu ini di Silent Professionals, sebuah situs web daftar untuk pekerjaan pertahanan dan keamanan swasta, sedang mencari beberapa "agen ekstraksi dan pelindung" untuk melakukan operasi evakuasi individu dan keluarga di seluruh pedesaan Ukraina dan kota-kota besar. (Tribunnews.com)

Iklan tersebut mengatakan pembayarannya adalah 1.000-2.000 dolar AS atau Rp 14,4 juta-Rp 28,8 juta (kurs Rp 14.400/dolar AS) per hari dan bonus akan tersedia setelah operasi selesai.

Dua kontraktor militer swasta asal Turki dengan kewarganegaraan Eropa mengatakan kepada MEE bahwa ada perusahaan lain yang mempekerjakan orang untuk pekerjaan serupa dengan pembayaran harian setinggi 2.000-3.000 euro atau Rp 31,6 juta –Rp 47,5 juta (kurs Rp 15,800/Euro).