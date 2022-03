Invasi Rusia ke Ukraina Membuat Harga Komoditas di Pasar Global Terus Melambung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina membuat harga komoditas di pasar global terus mengalami peningkatan.

Mengutip Bloomberg, Jumat (4/3/2022), harga minyak mentah hingga aluminium dan gandum melonjak.

Hal ini disebabkan harga bahan mentah mengalami lonjakan mingguan paling menakjubkan sejak 1974 dan hari-hari krisis minyak.

Sekadar informasi, Rusia adalah pemasok utama minyak mentah, gas alam, biji-bijian, pupuk dan logam seperti aluminium, tembaga dan nikel.

Pedagang, bank, dan pemilik kapal semakin menghindari bisnis dengan Rusia karena kesulitan mengamankan pembayaran.

Sementara jalur pelayaran membatalkan atau tidak menerima pemesanan dari wilayah tersebut.

Minyak West Texas Intermediate melonjak hampir 5% karena para pedagang menilai tingkat keparahan serangan pembangkit nuklir UKraina yang dilakukan Rusia pada Jumat pagi.

Harga pun naik 20% minggu ini karena pembeli global menghindari minyak mentah dan bahan bakar Rusia, memicu perlombaan untuk pasokan alternatif.

Sementara itu, JPMorgan Chase & Co mengatakan patokan global minyak mentah Brent bisa mengakhiri tahun di US$ 185 per barel jika pasokan Rusia terus terganggu.

"Harga berada di sekitar US$ 112 per barrel pada hari Jumat.