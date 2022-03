China: NATO Dorong Ketegangan Rusia-Ukraina ke Titik Puncak

TRIBUNNEWS.COM - China menyebut bahwa tindakan NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS) telah mendorong ketegangan antara Rusia dan Ukraina ke "titik puncak".

Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Lijian pada Rabu (9/3/2022).

Pada jumpa pers harian, Lijian mendesak Amerika Serikat untuk menanggapi kekhawatiran China dengan serius.

Dia juga meminta AS menghindari merusak hak atau kepentingannya dalam menangani masalah Ukraina dan hubungan dengan Rusia.

Tak hanya itu, Lijian juga mengatakan bahwa China menentang sanksi dan pembatasan sepihak oleh AS, dan mendesak agar kebijakan Washington terhadap Ukraina dan Rusia "tidak boleh merugikan hak dan kepentingan China".

"China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas membela hak-hak perusahaan dan individu China," kata Zhao, sebagaimana dikutip dari CNA.

Perusahaan China yang menentang pembatasan AS terhadap ekspor ke Rusia dapat terputus dari peralatan dan perangkat lunak Amerika yang mereka butuhkan untuk membuat produk mereka, kata Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo kepada New York Times sebelumnya.

Bantuan untuk Ukraina

Palang Merah China akan memberikan sejumlah bantuan kemanusiaan senilai 5 juta yuan atau sekitar Rp 11,3 miliar ke Ukraina.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian pada Rabu (9/3/202).