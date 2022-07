WHO Sebut Lebih dari 16 Ribu Kasus Monkeypox Dilaporkan dari 75 Negara, Indonesia Belum Terdeteksi

AFP/KENA BETANCUR

WHO mengungkapkan lebih dari 16.000 kasus penyakit cacar monyet atau Monkeypox telah dilaporkan dari 75 negara. Foto orang-orang mengantre untuk menerima vaksin Monkeypox sebelum pembukaan situs vaksinasi massal baru di Kampus Pendidikan Bushwick di Brooklyn pada 17 Juli 2022, di New York City. - New York, di Pantai Timur AS, telah memberikan atau menjadwalkan 21.500 vaksin dan berharap untuk mempercepat prosesnya, menjanjikan lebih dari 30.000 suntikan untuk seluruh negara bagian. (Photo by Kena Betancur / AFP)