Nancy Pelosi ke Taiwan Catatkan Rekor, Penerbangan Paling Banyak Dilacak di Dunia hingga Server Eror

Ketua DPR AS Nancy Pelosi (tengah) melambai kepada wartawan saat kedatangannya di Parlemen di Taipei, Taiwan pada 3 Agustus 2022. Beberapa ratus ribu orang di seluruh dunia dilaporkan melacak penerbangan pesawat Boeing 737 milik pemerintah Amerika Serikat (AS), yang membawa Nancy Pelosi ke Taiwan pada Selasa (2/8/2022).

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Beberapa ratus ribu orang di seluruh dunia dilaporkan melacak penerbangan pesawat Boeing 737 milik pemerintah Amerika Serikat (AS), yang membawa Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Selasa (2/8/2022).

Layanan pelacakan penerbangan global Flightradar24 mengungkapkan, penerbangan Nancy Pelosi menuju ibu kota Taiwan, Taipei, pada Selasa malam menjadi penerbangan yang paling banyak dilacak di dunia.

Dikutip dari Market Watch, Nancy Pelosi menjadi pejabat tertinggi AS yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun terakhir ini.

Flightradar24, yang menyediakan informasi real-time perjalanan ribuan pesawat di seluruh dunia, mengatakan penerbangan dengan nama callsign SPAR19, yang diduga membawa Pelosi, telah menarik perhatian banyak orang sejak meninggalkan AS pada akhir pekan lalu.

“Segera setelah penerbangan menjadi aktif (pada Selasa), itu adalah penerbangan yang paling banyak dilacak dalam layanan kami. Dan kemudian melewati Manila (ibu kota Filipina), itu menjadi penerbangan langsung yang paling banyak dilacak sepanjang masa,” ujar direktur komunikasi Flightradar24, Ian Patchenik.

Petchenik mengungkapkan, sebelum pesawat yang membawa Nancy Pelosi mendarat di Taiwan, tercatat sebanyak 700.000 orang di seluruh dunia telah melacak penerbangan ini.

Ketertarikan besar orang-orang di seluruh dunia terhadap penerbangan Pelosi, membuat server Flightradar24 sempat terganggu, hingga membuat layanan ini memasang pemberitahuan "waiting room" di servernya bagi orang-orang yang mencoba masuk ke layanan ini.

Sebelumnya, penerbangan yang paling banyak dilacak di Flightradar24 adalah penerbangan pesawat jet komersial milik pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, yang menuju ke Moskow setelah ia pulih dari keracunan.

Kunjungan Pelosi ke Taiwan telah membuat marah China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. China juga memperingatkan akan memberikan tindakan keras jika Pelosi berkunjung ke Taipei, dan mengatakan militernya tidak akan tinggal diam.

