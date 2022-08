Kemlu Kecam Dubes Vasyl Hamianin yang Bandingkan Sikap Indonesia Atas Serangan Gaza dan Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam pernyataan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin baru-baru ini.

Vasyl Hamianin membandingkan sikap Indonesia atas serangan Israel di Gaza dengan invasi Rusia kepada Ukraina.

Pernyataan yang memicu reaksi keras dari pemerintah Indonesia itu ia lontarkan dalam utas Twitter pada 7 Agustus 2022 lalu.

"HOW ABOUT STRONG CONDEMNATION OF BRUTAL ATTACKS ON UKRAINE DURING THE LAST 5 MONTHS? AND DEATHS OF HUNDREDS IF NOT THOUSANDS OF CHILDREN, INCLUDING MUSLIM KIDS?" bunyi cuitan Vasyl lewat akunnya @VHamianin, dikutip dari Kompas.com.

"Bagaimana dengan kutukan keras terhadap serangan brutal di Ukraina selama 5 bulan terakhir? Dan kematian ratusan hingga ribuan anak, termasuk anak Muslim?"

Ia mempertanyakan sikap Indonesia atas penyerangan brutal di Ukraina yang menewaskan ribuan anak-anak, termasuk anak Muslim.

Berdasarkan pantauan Tribunnews, cuitan tersebut telah dihapus.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan, Kemlu telah melayangkan protes terhadap Dubes Ukraina.

Ia mengatakan, Duta Besar untuk Amerika dan Eropa, Ngurah Swajaya telah memanggil Dubes Vasyl Hamianin.

Dalam pemanggilan itu, Dubes Ngurah Swajaya menyampaikan ketidaksenangan pemerintah Indonesia sekaligus kecaman terhadap postingan yang mempertanyakan kebijakan luar negeri RI.