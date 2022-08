Peringati HUT ke-77 RI, Mrs World 2014 Imelda Budiman Kenalkan Kebaya Lewat Parade di Washington DC

Mrs World 2014 Imelda Budiman saat mengikuti parade 'Cantik Berkebaya' di kawasan National Mall, pusat kota Washington DC, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diaspora dari Indonesia yang juga mantan kontestan ajang Mrs. Asia USA 2013 dan Mrs. World 2014, Imelda Budiman turut meramaikan parade 'Cantik Berkebaya' di kawasan National Mall, pusat kota Washington DC, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu.

“Saya berpartisipasi berjalan dengan kebaya dari Baes Adi Mulyadi. Juga ikut dalam TikTok bersama ibu-ibu dari Goreng (Gowes Bareng) Washington DC. Tentunya, untuk meramaikan dan men-support kebaya cantik kita ke UNESCO,” jelas Imelda.

Imelda pun menceritakan pengalamannya selama mengikuti parade tersebut. Para peserta diminta berkumpul pukul 8 pagi waktu setempat di National Mall, Washington DC., yaitu taman utama di tengah kota DC.

“Tiba di sana, para ibu, lebih dari 150 peserta tampil cantik bersemangat dengan berkebaya, kain warna-warni. Udara pagi masih enak, belum terlalu panas. Kita berjalan dari depan Smithsonian Castle menuju salah satu ikon ibu kota AS, yaitu Reflection Pool Gedung Capitol,” ungkapnya.

Suasana diakhiri dengan foto bersama di Reflection Pool Gedung Capitol.

“Ini benar-benar menunjukkan semangat cinta Tanah Air dari para wanita Indonesia, walau tinggal jauh dari Tanah Air dan lama tinggal di Amerika Serikat. Saya pun sudah memasuki tahun ke 23 menetap di AS dan tetap memiliki kewarganegaraan Indonesia,” tambahnya.

Diketahui, pagelaran parade ‘Cantik Berkebaya’ ini melibatkan komunitas budaya Indonesia di Washington DC. dan sekitarnya yang mencapai 30 komunitas.

Selain itu, parade ini bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-77 RI yang puncaknya akan dirayakan di acara Bazaar dan Panggung Gembira pada 21 Agustus 2022 di Wisma Indonesia, Washington DC.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Washington DC., Ayu Heni Rosan menuturkan, kebaya merupakan warisan budaya dari leluhur yang wajib dilestarikan.

“Melalui kegiatan ini, para perempuan dan diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat menunjukkan peran dan kontribusi secara nyata terhadap gerakan Kebaya Goes to UNESCO," ucap Ayu, istri Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani.

Selain parade kebaya yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-77 RI pada Agustus 2022i. Juga ada kompetisi pembuatan konten kreatif melalui TikTok yang digelar oleh DWP KBRI Washington DC.