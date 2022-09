Mengenal Serangan 11 September 2001, Tragedi Kelam Serangan Teroris di Amerika Serikat

Dalam file foto yang diambil pada 11 September 2001, sebuah pesawat komersial yang dibajak mendekati menara kembar World Trade Center sesaat sebelum menabrak landmark gedung pencakar langit New York itu. - Kejadian 11 September 2001 merupakan tragedi kelam serangan teroris di AS yang menewaskan ribuan orang

TRIBUNNEWS.COM - Serangan 11 September 2001 merupakan serangkaian serangan bunuh dini diri yang telah dirancang untuk beberapa target di AS.

Target tersebut berada di New York dan Washington DC, dan dilakukan pada 11 September 2022.

Serangan yang mungkin paling membekas di masyarakat AS bahkan dunia adalah ketika ada sekelompok orang membajak pesawat komersil AS dan menabrakkannya ke dua gedung pencakar langit di New York.

Serangan tersebut menewaskan ribuan orang.

Dikutip dari History, total ada empat pesawat di AS yang dibajak oleh sebuah tim kecil.

Pesawat-pesawat tersebut digunakan sebagai 'peluru' untuk menabrak gedung-gedung penting di New York dan Washington DC.

Dua di antaranya menabrak Menara Kembar World Trade Center di New York.

Dua pesawat tersebut menghantam Menara Kembar pada pukul 08.45 waktu setempat.

Lalu pesawat kedua pada 09.03 waktu setempat.

Bangunan tersebut terbakar dan membuat orang yang berada di lantai atas terjebak.