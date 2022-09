Azyumardi Azra, Orang Indonesia Pertama yang Dapat Gelar Sir dari Kerajaan Inggris

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra. Pada 2010, Azyumardi Azra menerima Commander of the Order of the British Empire (CBE).

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra meninggal di Selangor, Malaysia pada Minggu (18/9/2022).

Pria kelahiran Padangpariaman, Sumatera Barat pada 4 Maret 1955 itu mengalami gangguan kesehatan selama kunjungan kerja di Malaysia.

Azyumardi Azra lantas menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Selangor Malaysia.

Sosok Azyumardi Azra dikenal sebagai profesor ahli sejarah, sosial, dan intelektual Islam.

Dikutip laman aminef, pada 2010, dia menerima Commander of the Order of the British Empire (CBE) dari Kerajaan Inggris.

Dengan gelar tersebut, Azyumardi berhak menggunakan gelar kehormatan "Sir" di depan namanya.

Baca juga: Sampaikan Ucapan Duka atas Wafatnya Azyumardi Azra, Anwar Abbas: Ilmuwan Berkelas Skala Dunia

Selain itu, Azyumardi juga menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar tersebut.

Dilansir The Gazette, CBE adalah penghargaan Order of the British Empire dengan peringkat tertinggi (tidak termasuk gelar ksatria/damehood), diikuti oleh OBE dan kemudian MBE.

CBE diberikan kepada individu yang memiliki peran penting di tingkat nasional, atau peran utama di tingkat regional.

CBE juga dianugerahkan untuk kontribusi yang luar biasa dan inovatif di bidang apa pun.