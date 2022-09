Bertemu di New York, Menteri Luar Negeri Indonesia, Australia, dan Timor Leste Bahas Isu Starategis

Menlu RI Retno Marsudi memimpin Pertemuan Trilateral Indonesia – Australia – Timor Leste, bersama Menlu Australia Penny Wong dan Menlu Timor Leste Adaljiza Magno pada pertemuan trilateral di sela-sela sidang tahunan PBB, New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (20/9/2022) untuk membahas isu-isu strategis.

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) tiga negara, yakni Indonesia – Australia – Timor Leste, melakukan pertemuan trilateral di sela-sela sidang tahunan PBB, New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (20/9/2022) untuk membahas isu-isu strategis.

Menlu RI Retno Marsudi memimpin Pertemuan Trilateral Indonesia – Australia – Timor Leste, bersama Menlu Australia Penny Wong dan Menlu Timor Leste Adaljiza Magno.

"Pertemuan trilateral yang luar biasa dengan Menlu @SenatorWong dari Australia dan Menlu @AdaljizaM dari Timor Leste (20/09). Diskusi kami meliputi: komitmen untuk menghormati Piagam PBB; konektivitas, kerjasama pangan dan energi: dan tentu saja, masalah wanita," tulis Retno lewat Twitter @Menlu_RI, Rabu (21/9/2022).

Kemlu RI dalam keterangannya mencatat, pertemuan membahas upaya kerja sama untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Beberapa bidang kerja sama dinilai penting untuk terus didorong antara lain konektivitas, ketahanan pangan, dan energi.

Sementara itu, ketiga Menlu juga bersepakat mengenai pentingnya semua negara untuk menghormati prinsip-prinsip Piagam PBB secara konsisten.

“Prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah termasuk prinsip yang sangat penting untuk dihormati," kata Retno.

Ketiga Menlu juga sepakat mengenai pentingnya memajukan isu pemberdayaan perempuan.

Pengarusutamaan isu gender dinilai penting dilakukan di semua kerja sama antara ketiga negara.