Video remaja perempuan Iran yang tewas beredar, memperlihatkan dia membakar hijab sebelum dinyatakan hilang

Video-video yang diunggah di dunia maya memperlihatkan remaja perempuan Iran itu sedang berdemo, beberapa jam sebelum kematiannya, kata ibunya kepada BBC Persia.

Nika Shakarami, 16 tahun, terlihat sedang berdiri di tempat sampah dan membakar jilbabnya di Teheran pada 20 September lalu, ketika yang lainnya sedang meneriakkan slogan menentang pemerintahan Republik Islam tersebut.

Dia kemudian menghilang, setelah seorang temannya mengatakan dia ditangkap oleh polisi.

Ibunya, Nasrin Shakarami, juga membantah dia ada dalam video CCTV yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mendukung klaim mereka bahwa kematiannya tidak terkait dengan protes hari itu.

Baca juga:

Dia menuduh pasukan keamanan membunuh putrinya, tetapi pihak berwenang mengatakan Nika meninggal setelah dilempar dari sebuah bangunan yang sedang dibangun, kemungkinan oleh para pekerja.

Pekan lalu, TV pemerintah Iran menyiarkan rekaman video buram yang menunjukkan seorang remaja perempuan, yang diidentifikasi sebagai Nika, berjalan menyusuri gang dan memasuki sebuah gedung melalui pintu.

#Nika_Shakarami’s mother an interview with BBC Persian:

- Like Nika, I am against compulsory hijab

- My brother and sister’s interview with Iranian state TV was forced confession

-The footage below that Iranian state media showed isn’t Nika.#Mahsa_Amini



pic.twitter.com/GN5Dh35c6P