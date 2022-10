Rusia Desak Warga Kherson Pergi untuk Hindari Serangan Balasan Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Rusia mendesak warga sipil di Kherson yang diduduki untuk melarikan diri dari wilayah itu sebagai antisipasi serangan balasan Ukraina, The Guardian melaporkan.

Pihak berwenang Rusia mengatakan kepada penduduk untuk mengambil dokumen, uang, barang berharga dan pakaian karena situasi semakin memanas.

Adapun pada Minggu (23/10/2022) telah terjadi peningkatan tajam dalam jumlah warga sipil yang mencoba melarikan diri.

Sekitar 25.000 orang telah dievakuasi sejak Selasa (18/10/2022), kata kantor berita Interfax.

Kherson adalah salah satu dari empat wilayah di Ukraina yang dianeksasi Rusia bulan lalu, dan merupakan kunci bagi kedua belah pihak karena kedekatannya dengan Sungai Dnieper.

Cengkeraman Rusia terhadap Kherson tampak semakin rapuh.

Lembaga thinktank Amerika Serikat (AS) Institute for the Study of War mengatakan seruan mendesak untuk melarikan diri menunjukkan Rusia tidak mengharapkan kembalinya Rusia atau warga sipil dengan cepat ke kota itu.

Lebih lanjut, berikut update terbaru perang antara Rusia dan Ukraina pada Senin (24/10/2022):

Rusia Terus Gunakan Drone di Ukraina

Rusia terus menggunakan kendaraan udara tanpa awak Iran (UAV) atau dikenal sebagai drone terhadap targetnya di seluruh Ukraina, meskipun upaya Ukraina untuk mengalahkan UAV Shahed-136 semakin berhasil.

Sumber resmi, termasuk Presiden Ukraina Zelensky mengklaim bahwa hingga 85 persen serangan dicegat, menurut laporan intelijen Inggris terbaru.

Bom Rakitan Bunuh Warga Kherson

Satu orang tewas oleh bom rakitan di Kherson, menurut pihak berwenang yang ditempatkan Rusia di wilayah tersebut, Minggu (23/10/2022).

"Sebuah alat peledak rakitan, yang dipasang di tiang jalan dan diledakkan dari jarak jauh, membunuh seorang warga sipil dari Kherson," tulis pejabat lokal pro-Rusia Kirill Stremousov di media sosial.