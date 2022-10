Ini Total Kekayaan Rishi Sunak yang Kini Jadi Perdana Menteri Inggris

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Rishi Sunak kini menjadi crazy rich keturunan India pertama yang memimpin pemerintahan Inggris sebagai Perdana Menteri (PM).

Saat ini, publik pun penasaran terkait kekayaan yang ia kumpulkan dari pundi-pundi uang kertas poundsterling itu berasal dari mana.

Lalu seberapa kaya Rishi Sunak?

Dikutip dari laman The New York Times, Selasa (25/10/2022), tahun ini, The Times of London memperkirakan bahwa Sunak dan istrinya, Akshata Murty memiliki kekayaan lebih dari 800 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Baca juga: Profil Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris Termuda Keturunan India

Angka ini tentu saja menempatkan pasangan itu di antara 250 orang atau keluarga terkaya di Inggris.

"Sumber kekayaan mereka berasal dari teknologi dan dana lindung," kata laporan itu.

Pada Agustus lalu, Sunak menghadapi pertanyaan tentang kekayaan pribadinya secara langsung.

Ia mengatakan bahwa meskipun dirinya beruntung berada dalam kondisi seperti saat ini, namun ia mengaku tidak dilahirkan seperti ini.

"Saya pikir di negara kita, kita menilai orang bukan dari rekening bank mereka, kita menilai mereka dari karakter dan tindakan mereka," tegas Sunak.

Meskipun membantah bukan terlahir dari keluarga kaya, istrinya merupaka seorang perancang busana sekaligus putri dari miliarder pendiri perusahaan teknologi Infosys.

Sedangkan pesaing politik Sunak, menyebut Perdana Menteri baru itu gemar mengenakan setelan jas yang harganya mencapai 3.500 poundsterling atau sekitar 4.300 dolar AS.

Mereka telah mencatat bahwa Sunak gemar memakai Prada, ini terlihat setelah ia muncul di lokasi konstruksi dengan mengenakan sepasang sepatu merek itu yang dibanderol dengan harga 490 poundsterling.

Pasangan itu juga memiliki rumah di London, konstituen parlementernya di Yorkshire Inggris; dan di Santa Monica, California AS.

Lahir di Southampton Inggris, Sunak merupakan anak dari seorang ayah yang bekerka sebagai dokter dan ibu yang mengelola apotek.

Ia kemudian sekolah di Winchester College, salah satu sekolah paling elit di Inggris.

Lalu lulus dari Oxford dan kuliah di Stanford University serta menghasilkan kekayaannya sendiri sebagai bankir investasi di perusahaan seperti Goldman Sachs, sebelum akhirnya masuk Parlemen Inggris pada 2015 dan menjadi rektor Bendahara pada 2020 saat usianya mencapai 39 tahun.

Sekarang, ia akan menjadi salah satu orang terkaya yang pernah menempati 10 Downing Street.