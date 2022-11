Jokowi akan Telepon 3 Pemimpin Negara yang Belum Memastikan Kehadirannya di KTT G20

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mempersiapkan gelaran KTT G20 yang akan digelar di Bali pada 15-16 November 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan terdapat 3 pemimpin negara yang masih menunggu konfirmasi kehadirannya di Bali.

“G20 tinggal 3 yang belum, nanti akan saya telepon mengkonfirmasi kedatangan beliau-beliau,” kata Presiden di acara Pameran Indo Defence 2022 Expo dan Forum di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu, (2/11/2022).

Presiden Jokowi di pembukaan pameran industri pertahanan Indo Defence 2022 Expo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022). (Tribunnews/Reza Deni)

Presiden tidak menyebutkan siapa saja 3 pemimpin negara yang masih ditunggu konfirmasi kehadirannya itu.

Hanya saja terdapat 17-18 pemimpin negara yang telah mengkonfirmasi kehadirannya pada forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa tersebut.

Jokowi mengatakan jumlah kehadiran pemimpin negara tersebut terbilang banyak.

“Tetapi untuk angka 17-18 itu sudah angka yang sangat banyak di dalam keadaan normal itu angka 17-18 itu banyak sekali, artinya di situasi sangat sulit sekali beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima laporan persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (31/10/2022).

Retno mengatakan bahwa secara keseluruhan persiapan penyelenggaraan KTT G20 yang akan digelar di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang sudah berjalan dengan baik.

"Secara keseluruhan, in general, alhamdulillah so far semua persiapan berjalan dengan baik," kata Retno.

Terkait konfirmasi kehadiran para pemimpin G20, Retno menyatakan bahwa hingga saat ini tingkat kehadiran para pemimpin G20 sangat tinggi.

Terkini, Retno menyebutkan bahwa Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak dan PM Italia Giorgia Meloni sudah menyampaikan konfirmasi terkait kehadirannya di KTT G20.

Meski demikian, Retno juga menyebut bahwa beberapa pemimpin negara masih menunggu konfirmasi kehadiran karena situasi khusus.

"Brazil baru saja putaran kedua election-nya sudah selesai, tapi juga serah terimanya atau presiden baru mulai akan menjabat 1 Januari sehingga kita masih menunggu dari Brazil siapa yang akan mewakili Brazil di dalam KTT nanti," ungkap Retno.