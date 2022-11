Ketua DPR AS Nancy Pelosi Muncul ke Publik Pascaserangan Palu sang Suami

ANGELA WEISS / AFP

(FILES) Dalam file foto ini diambil pada 23 April 2019, Ketua DPR AS Nancy Pelosi (kanan) dan suaminya Paul Pelosi tiba untuk Time 100 Gala di Lincoln Center di New York. Seorang penyusup menyerang suami Ketua DPR AS Nancy Pelosi setelah membobol rumah mereka di San Francisco pada 28 Oktober 2022, kata kantornya, membuatnya membutuhkan perawatan di rumah sakit. - Ketua DPR AS Nancy Pelosi berbicara di depan kamera untuk pertama kalinya pascaserangan palu terhadap sang suami, Paul di kediamannya San Francisco.