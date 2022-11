NATO: Ledakan di Polandia Kemungkinan Disebabkan oleh Rudal Ukraina

WoW - Wolski o Wojnie / Facebook via The Guardian

TRIBUNNEWS.COM, KYIV - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan serangan rudal yang menghantam Polandia pada Selasa (15/11/2022) malam kemungkinan berasal dari rudal yang ditembakkan pasukan Ukraina.

Menurut Jens Stoltenberg, tidak ada indikasi yang menunjukkan serangan rudal tersebut disengaja, dan Rusia pada akhirnya harus disalahkan karena terus membombardir Ukraina dengan rudal.

"Insiden tersebut terjadi ketika Rusia meluncurkan gelombang besar serangan roket di Ukraina," kata Jens Stoltenberg.

Sementara penyelidikan mengenai insiden tersebut sedang berlangsung, Stoltenberg mengatakan tidak ada indikasi ini adalah hasil dari serangan yang disengaja dan tidak ada indikasi insiden itu adalah hasil dari tindakan militer ofensif terhadap NATO.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, penemuan awal menunjukkan insiden tersebut disebabkan oleh rudal pertahanan udara Ukraina yang ditembakkan untuk mencegat rudal Rusia.

“Biar saya perjelas, ini bukan kesalahan Ukraina. Rusia memikul tanggung jawab utama karena melanjutkan perangnya melawan Ukraina,” kata Petinggi NATO, yang dikutip dari CNBC.

Pernyataan itu muncul setelah Dewan Atlantik Utara NATO mengadakan pertemuan darurat menyusul serangan rudal yang menghantam Polandia pada Selasa malam dan menewaskan dua warga sipil.

Pada pagi ini, Rabu (16/11/2022), menurut laporan Associated Press yang mengutip tiga pejabat AS, menunjukkan rudal yang menghantam Polandia telah ditembakkan oleh pasukan Ukraina ke rudal Rusia yang menyerang pembangkit listrik Kyiv.

Menurut laporan media lainnya, termasuk NBC News mengutip detail serupa pada hari ini, sementara Reuters melaporkan sumber NATO mengungkapkan Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada Group of Seven (G7) dan mitra NATO bahwa serangan itu disebabkan oleh rudal pertahanan udara Ukraina.

Wall Street Journal mengutip pernyataan dua pejabat Barat yang diberi pengarahan mengenai penemuan awal yang dilakukan AS bahwa rudal yang menghantam Polandia berasal dari sistem pertahanan udara Ukraina.

Penemuan awal itu muncul setelah Biden mengatakan tidak mungkin rudal itu ditembakkan dari Rusia, mengingat lintasan roket. Begitu juga dengan Presiden Polandia, Andrzej Duda mengatakan tidak ada indikasi bahwa ada serangan yang disengaja terhadap Warsawa.

“Ada banyak indikasi bahwa itu adalah rudal pertahanan udara, yang sayangnya jatuh di wilayah Polandia,” kata Duda.