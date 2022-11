Dihadapan Menhan Austin, Prabowo Subianto Sebut RI Merasa Terhormat Bersahabat dengan China dan AS

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd J. Austin III.

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia merasa terhormat bisa bersahabat dengan China dan Amerika Serikat.

Hal ini ia sampaikan saat melakukan konferensi pers dengan US Secretary of Defense atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Lloyd James Austin III di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Prabowo menambahkan, cara Indonesia mengelola kesalahpahaman adalah melalui dialog.

"Hubungan kami dengan China juga sangat baik. Teman Amerika kami sangat respek dengan ini. Tidak menekan kami untuk memutus hubungan dengan China," ujarnya.

Menhan RI Prabowo juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara non blok akan tetap dipertahankan.

Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia tidak ingin ada ancaman terhadap keamanan global, karena perang pada akhirnya akan merugikan dan mempengaruhi semua negara, membahayakan rantai pasokan global, dan berdampak negatif pada upaya pemulihan ekonomi global.

Menhan Prabowo juga terkesan dengan pertemuan 14 November 2022 antara Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping di Bali, dimana kedua pemimpin sepakat untuk menangani persaingan secara bertanggung jawab dan memelihara saluran komunikasi yang terbuka.

Prabowo juga menegaskan Indonesia saat ini sedang membangun kekuatan pertahanan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi ancaman di masa depan.

Indonesia merupakan negara kedua yang dikunjungi Menteri Pertahanan Austin setelah sebelumnya Austin melakukan kunjungan ke Kanada dan bertemu Menteri Pertahanan Kanada, Anita Anand.

Terakhir, Austin akan melakukan kunjungan ke Kamboja.

Menhan Austin akan berpartisipasi dalam Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM)-Plus ke-9, bersama sepuluh negara anggota ASEAN dan delapan mitra dialog.