Keluarga Brittney Griner Ucapkan Terima Kasih pada Joe Biden, Doakan Kebebasan Paul Whelan

AFP/EVGENIA NOVOZHENINA

Pemain bola basket Asosiasi Bola Basket Nasional Wanita AS (WNBA) Brittney Griner, yang ditahan di bandara Sheremetyevo Moskow dan kemudian didakwa dengan kepemilikan ganja secara ilegal, duduk di dalam kandang terdakwa setelah putusan pengadilan selama sidang di Khimki di luar Moskow, pada 4 Agustus , 2022. - Pembebasan pemain bola basket Amerika Serikat (AS) Brittney Griner disambut sang keluarga. (Photo by EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / AFP)