Pernikahan Kaesang dan Erina Curi Perhatian Media India dan China

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar rangkaian prosesi adat jelang pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono ternyata turut curi perhatian media asing.

Media India NDTV menuliskan kabar pernikahan ini dalam berita yang ditayangkan pada Jumat kemarin dengan judul 'Indonesian President's Son Gets Married, He Posts Photos on Instagram' atau Anak Presiden Indonesia Menikah, Presiden Memposting Fotonya di Instagram.

Baca juga: Suasana Rumah Erina Jelang Dinkahi Kaesang, Aparat Masih Berjaga, Pengantin Sudah di Lokasi Akad

Selain media India, terdapat pula media China yakni South China Morning Post (SCMP) yang turut menyoroti pernikahan Kaesang dan Erina.

Berita yang ditayangkan dalam laman resminya berjudul 'Son of Indonesia's Jokowi Weds in Grand Ceremony with Thousand of Security Officers' atau Putra Jokowi Menikah dalam Upacara Besar dengan Ribuan Petugas Keamanan.

Baca juga: Profil Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR yang Jadi Saksi Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono

Kaesang dan Erina sebelumnya telah menjalani serangkaian prosesi menjelang akad nikah, yakni pengajian, pemasangan bleketepe, siraman hingga malam midodareni dan penyerahan seserahan.

Pasangan itu akan mengikat janji suci di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Sabtu (10/12/2022) ini.

Siang Ini Kaesang Ucap Ijab Kabul, Dua Menteri Bakal Jadi Saksi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), foto prewedding Erina Gudono dan Kaesang Pangarep (kanan). (Tribunnews/Reza Deni, Instagram/erinagudono)

Puncak hari bahagia putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan kekasihnya Erina Gudono datang Sabtu (10/12/2022) hari ini.

Kaesang akan megucapkan ijab kabul saat akad nikahnya dengan Erina Gudono siang ini.

Baca juga: Mensesneg Pratikno dan Menteri PUPR Basuki Jadi Saksi Pernikahan Kaesang dan Erina Gudono

Akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Gudono akan diselenggarakan di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo, Sleman, DIY, Sabtu

Urutan Ijab Kabul Kaesang-Erina, Mulai Pasrah Pengantin hingga Dua Menteri Jadi Saksi

Berikut tata cara ijab kabul yang akan dilalui Kaesang dan Erina Gudono.

Mengutip runddown acara pernikahan Kaesang dan Erina Gudono, ijab kabul tersusun acara sebagai berikut.

Rangkaian acara akan dimulai usai salat dzuhur, seperti dikatakan Erina Gudono pada awak media.