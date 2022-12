Jadi Juara Piala Dunia 2022, Jumlah Hadiah yang Dikantongi Argentina Tembus Rp 653 Miliar

Penyerang Argentina Lionel Messi (Tengah) mengangkat Trofi Piala Dunia FIFA saat ia merayakan dengan rekan setimnya memenangkan pertandingan sepak bola final Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha. Minggu (18 Desember 2022). Kemenangan Lionel Messi dan tim di laga final Piala Dunia 2022, membuat Argentina sukses mengantongi uang hadiah sebesar 42 juta dolar AS atau sekitar Rp 653 miliar (satuan kurs Rp 15.565). (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, DOHA – Kemenangan Lionel Messi dan tim di laga final Piala Dunia 2022, membuat Argentina sukses mengantongi uang hadiah sebesar 42 juta dolar AS atau sekitar Rp 653 miliar (satuan kurs Rp 15.565).

Usai menaklukkan tim nasional (Timnas) Prancis di Stadion Lusail Iconic Qatar pada Minggu (18/12/2022) lewat adu penalti 4-2 (3-3), Argentina dinyatakan keluar sebagai juara pertama dalam Piala Dunia 2022 oleh FIFA.

Kemenangan ini adalah ketiga kalinya yang pernah diraih Argentina dalam sejarah persepakbolaan dunia, setelah 36 tahun Tim Tango ini gagal menjadi bintang di ajang Piala Dunia.

Baca juga: Kemenangan Messi di Piala Dunia 2022 Dongkrak Ekonomi Argentina 0,25 Persen

Tak hanya memboyong trofi Piala Dunia yang dinamai Jules Rimet, kemenangan Messi dan tim membuat Argentina berhak membawa pulang uang hadiah sebesar 42 juta dolar AS atau Rp 653 miliar.

Nilai tersebut meningkat drastis bila dibandingkan dengan hadiah yang ditawarkan di ajang Piala Dunia Rusia tahun 2018, dimana juara pertama hanya mengantongi uang tunai sebesar 38 juta dolar AS atau setara dengan Rp 591 miliar, seperti yang dilansir dari Wionews.

Nantinya hadiah yang diterima tim Argentina, sekitar 30 persen akan didistribusikan kembali ke pemain dan staf. Dengan demikian setiap pemain akan menerima bonus sekitar 425 dolar AS atau Rp 6,6 miliar.

Tak hanya itu nantinya para pemain juga akan menerima uang tambahan dari hak citra (image rights) senilai 37,237 dolar AS atau Rp 580 juta per pertandingan serta jam tangan mewah yang harganya ditaksir bernilai Rp 125 juta per buah.

Bonus fantastis tak hanya diberikan FIFA pada Argentina selaku pemenang juara pertama Piala Dunia 2022, runner-up Prancis dikabarkan turut memperoleh bonus hingga 30 juta dolar AS, sementara Kroasia sebagai pemenang juara 3 Piala Dunia 2022 mengantongi bonus 27 juta dolar AS.

Baca juga: Ramalan Erick Thohir Terbukti, Ada Drama Adu Pinalti hingga Argentina Keluar Jadi Juara Piala Dunia

Semua uang tersebut didapatkan FIFA dari empat sumber pemasukan yaitu hak siar, sponsorship, penjualan tiket, dan penjualan lisensi yang nilainya mencapai Rp 117 triliun.