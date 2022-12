Serangan Rudal Masif Rusia Hantam Ukraina, Hancurkan Kyiv, Odesa, hingga Kharkiv

Telegram/The Deputy Head of the President's Office/Kyrylo Tymoshenko

TRIBUNNEWS.COM - Tentara Ukraina mendapat serangan rudal besar-besaran dari tentara Rusia.

Serangan rudal itu menyerang seluruh Ukraina, termasuk Kyiv, Ibukota Ukraina.

"29 Desember. Serangan rudal besar-besaran," bunyi unggahan di Telegram The Deputy Head of the President's Office, Kyrylo Tymoshenko, Kamis (29/12/2022).

"Musuh menyerang Ukraina dari berbagai arah dengan rudal jelajah berbasis udara dan laut dari pesawat dan kapal strategis," kata angkatan udara Ukraina di Telegram.

Laporan itu menyebutkan jumlah korban terluka ada tiga orang, termasuk seorang gadis berusia 14 tahun.

Semua orang yang terluka telah mendapat bantuan dari tim penyelamat.

Menurut penasehat Presiden Ukraina Mykhaylo Podolyak, lebih dari 120 rudal ditembakkan, seperti diberitakan The Moscow Times.

Sebelumnya, Rusia telah mengalami serangkaian kemunduran medan perang dan kehilangan wilayah jajahan di Ukraina.

Kini, Rusia telah meningkatkan kampanye udaranya.

Rusia berulang kali menargetkan infrastruktur energi Ukraina dengan drone dan rudal.

Kondisi sektor swasta di distrik Darnytsky, Kyiv setelah serangan rudal besar-besaran dari Rusia, Kamis (29/12/2022). (Telegram/Pembantu Presiden Ukraina Kyrylo Tymoshenko)

Kyiv

Pada Kamis (29/12/2022) pagi, ledakan dilaporkan di kota-kota di seluruh Ukraina.

Termasuk ibu kota Kyiv di mana walikota Vitaly Klitschko memperingatkan potensi pemadaman listrik dan meminta penduduk untuk menimbun persediaan air.

Sekira 40 persen konsumen Kyiv tanpa listrik setelah serangan rudal, sehubungan dengan tindakan keselamatan yang diperlukan yang digunakan oleh pekerja listrik selama peringatan udara.