Studi: Amerika Serikat Tidak Siap Melawan China

US ARMY/WIKIPEDIACOMMON

Tentara AS sedang menembakkan rudal antitank Javelin yang diproduksi Raytheon. Ada 5.000 unit rudal jenis ini telah dikirimkan AS ke medan tempur Ukraina. Studi sebut AS tak punya persediaan amunisi yang cukup atau kapasitas industri untuk mengisinya kembali dalam konfrontasi militer dengan China.