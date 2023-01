Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-336: AS Kirim Lusinan M1 Abrams ke Kyiv untuk Usir Pasukan Putin

Patrik Stollarz / AFP

Sebuah gambar yang diambil pada 21 Februari 2020 menunjukkan tank Tempur M1 Abrams dari Tim Tempur Brigade 2, Divisi Infanteri ke-3, saat peralatan militer AS tiba di Pelabuhan Bremerhaven Amerika Serikat untuk latihan militer internasional Defender 2020. - Media Amerika Serikat (AS) melaporkan Washington tampaknya siap untuk memulai proses mengirim lusinan tank tempur M1 Abrams ke Ukraina. Selengkapnya, simak rangkuman update perang Rusia vs Ukraina hari ke-336 berikut ini.