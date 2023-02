Daftar Pemenang BAFTA Awards 2023: Austin Butler Bawa Pulang Piala Best Lead Actor

TRIBUNNEWS.COM - BAFTA Film Awards 2023 digelar di Royal Festival Hall, London, Inggris pada Minggu (19/2/2023).

Dikutip dari CNN, Austin Butler sukses meraup Best Lead Actor.

Butler memenangkan penghargaan atas perannya sebagai Elvis Presley dalam film 'Elvis'.

"Saya harap saya membuat Anda bangga," katanya.

Film Jerman, All Quit on the Western Front menyapu piala.

Totalnya All Quit on the Western Front membawa pulang tujuh penghargaan, termasuk Best Fim dan Best Director.

"Kami diberkati dengan begitu banyak nominasi dan memenangkan ini sungguh luar biasa," ucap Produser Malte Grunnert di atas panggung.

Selengkapnya, simak daftar pemenang BAFTA Film Awards 2023 berikut ini:

Best film: All Quiet on the Western Front

Outstanding British film: The Banshees of Inisherin

Outstanding debut by a British writer, director or producer: Aftersun” Charlotte Wells (writer/director)

Best film not in the English language: All Quiet on the Western Front

Poster film All Quiet on the Western Front - Simak sinopsis film All Quiet on the Western Front yang sudah tayang di Netflix mulai 28 Oktober 2022. (imdb.com)

Best documentary: Navalny

Best animated film: Guillermo del Toro’s Pinocchio