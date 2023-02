Dendam Atas Pembunuhan Qassem Soleimani, Iran Masih Bertekad Bunuh Trump, Pompeo hingga McKenzie

Kolase TribunNewsmaker - Ahad TV dan Serambinews via En.shafaqna

Sosok Qassem Soleimani, Jenderal Top Iran yang Tewas Dibom AS hingga Disebut Picu Perang Dunia 3. Iran masih berusaha untuk membunuh Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat lain negara itu di era pemerintahan Trump yang bertanggung jawab atas pembunuhan Qassem Soleimani pada 2020.