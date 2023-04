Reaksi Dunia terhadap Sidang Dakwaan Donald Trump, Ada Pemimpin Negara yang Beri Dukungan

Mantan presiden AS Donald Trump meninggalkan Pengadilan Kriminal Manhattan di New York City pada 4 April 2023. Mantan Presiden AS Donald Trump akan diperiksa, diambil sidik jarinya, dan akan diambil fotonya di gedung pengadilan Manhattan pada sore hari tanggal 4 April 2023 , sebelum tampil di hadapan hakim sebagai presiden Amerika pertama yang menghadapi tuntutan pidana.

TRIBUNNEWS.COM - Di hadapan Hakim Agung New York Juan Merchan, Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak banyak bicara, Selasa (4/4/2023).

Guardian melaporkan, Trump hanya buka suara untuk mengatakan "tidak bersalah" atas 34 tuduhan kejahatan karena memalsukan catatan bisnis terhadapnya.

Peristiwa ini telah mencuri perhatian seluruh dunia.

Liputan beberapa surat kabar berfokus pada perkembangan kasus pembayaran suap terhadap bintang film dewasa Stormy Daniels pada 2016 ini.

Surat dakwaan itu juga menuduh Trump menggunakan "skema tangkap-dan-bunuh" untuk membungkam pers memberitakan tentang seorang anak yang lahir di luar nikah dan mengubur cerita tentang dugaan perselingkuhan lain yang diyakini dengan model Playboy Karen McDougal.

Dikutip Al Jazeera, meski tersandung kasus hukum, Trump dari Partai Republik tetap mencalonkan diri sebagai presiden untuk putaran 2024 mendatang.

Surat kabar Inggris

Media internasional memasang penuh foto Trump di halaman depan.

Sebagian besar surat kabar Inggris dipenuhi dengan foto-foto Trump saat muncul di pengadilan.

Beberapa media menggunakan tajuk utama yang menarik seperti The Times yang memberi judul "Trump in the dock" atau Mirror yang menamai laporan mereka "Trump in the eye of the Stormy".

Surat kabar Jeman

Sementara, surat kabar Jerman mengecam Trump.

Tagesspiegel menggunakan tajuk utama “Nothing but the truth?” dalam artikel tentang rekam jejak klaim Trump yang menyesatkan.

Majalah baru Jerman, Der Spiegel, menerbitkan sebuah kolom berjudul “He Had It Coming”.

“Setelah menghindari roda keadilan begitu lama dengan repertoar trik, tipuan, dan kebohongan yang tak ada habisnya, ia (Trump) sekarang menemukan dirinya setara di hadapan hukum,” kata kolom itu.