Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-407 Invasi: Spanyol Kirim Tank Leopard 2A4 ke Ukraina Bulan Ini

TRIBUNNEWS.COM - Tank Leopard 2A4 yang dijanjikan Spanyol untuk Ukraina akan segera tiba di Kyiv bulan ini.

"Enam tank Leopard meninggalkan Spanyol pada paruh kedua bulan April," kata Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles kepada penyiar negara TVE, Rabu (5/4/2023).

Tank tempur buatan Jerman tidak digunakan sejak tahun 1990-an saat ini membutuhkan refitting dan uji kesiapan tempur setelah keraguan awal apakah mereka bisa bertempur lagi.

Selengkapnya, simak rangkuman update perang Rusia vs Ukraina hari ke-407 berikut ini, dikutip dari The Guardian.

Zelensky dan Ibu Negara Ukraina kunjungan ke Polandia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan istrinya, Olena Zelenska, disambut di Polandia dengan penghormatan dan pujian militer pada Senin (3/4/2023).

Mereka disambut di Warsawa oleh Presiden Andrzej Duda.

Duda juga memberikan penghargaan sipil tertua dan tertinggi Polandia untuk Zelensky, The Order of the White Eagle.

Polandia akan kirim jet tempur MiG-29 ke Ukraina

Dalam konferensi pers bersama dengan Zelensky, Duda mengatakan Polandia akan mengirim 14 jet tempur MiG-29 ke Ukraina.

Pada kesempatan itu, Zelensky berterima kasih kepada Duda dan pemerintah Polandia yang berdiri bahu-membahu dengan Ukraina.

Polandia telah memimpin dalam memobilisasi dukungan militer dan politik barat untuk Kyiv sejak dimulainya invasi penuh Rusia 13 bulan lalu.

Personel militer Ukraina menerima pelatihan manuver lapis baja pada tank tempur Leopard 2 buatan Jerman di pusat pelatihan tentara Spanyol San Gregorio di Zaragoza pada 13 Maret 2023. (OSCAR DEL POZO / AFP)

Drone Ukraina jatuh di PLTN Zaporizhzhia

Sebuah drone Ukraina jatuh di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, kata kantor berita Rusia RIA, mengutip seorang perwira Rusia.