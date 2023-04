Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Kunjungi India, Bahas Situasi Perang dan Isu Global

Wakil menteri luar negeri Ukraina, Emine Dzhaparova bertemu dengan Sekretaris (Barat) Kementerian Luar Negeri India Sanjay Verma di New Delhi, 10 April 2023

TRIBUNNEWS.COM - Wakil menteri luar negeri Ukraina, Emine Dzhaparova telah tiba di India pada Senin (10/4/2023) untuk kunjungan resminya selama empat hari.

Kunjungan Emine Dzhaparova ini adalah kunjungan menteri pemerintah Ukraina pertama sejak invasi Rusia tahun lalu.

Apa saja agendanya?

Dilansir AlJazeera, Emine Dzhaparova dijadwalkan bertemu dengan delegasi dari Kementerian Luar Negeri India untuk membahas situasi saat ini di Ukraina dan isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama, menurut pemerintah India.

Surat kabar Hindu India melaporkan bahwa Dzhaparova akan meminta India untuk mengirim "pesan kuat untuk perdamaian" kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Vladimir Putin akan mengunjungi India pada bulan Juli mendatang untuk menghadiri KTT Organisasi Kerjasama Shanghai.

Putin juga akan kembali lagi ke India pada bulan September saat KTT G20.

The Indian Council of World Affairs, sebuah organisasi yang berbasis di New Delhi, mengatakan di Twitter bahwa Dzhaparova juga akan memberikan pidato pada hari Selasa yang berjudul Perang Rusia di Ukraina: Mengapa Dunia Harus Peduli.

Rajeswari Rajagopalan – direktur Pusat Keamanan, Strategi, dan Teknologi di Observer Research Foundation di New Delhi – mengatakan dia yakin India akan menggunakan kunjungan tersebut untuk membahas masalah-masalah yang mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, dan berbagai kekurangan pupuk.

Perang di Ukraina berdampak besar pada rantai pasokan global dan perdagangan internasional makanan dan pupuk, yang secara tidak proporsional memengaruhi Global South.

Baik Ukraina dan Rusia adalah pemasok utama komoditas pangan utama, seperti gandum, jagung, dan minyak bunga matahari.

Wakil menteri luar negeri Ukraina, Emine Dzhaparova bertemu dengan Sekretaris (Barat) Kementerian Luar Negeri India Sanjay Verma di New Delhi, 10 April 2023 (Twitter @SanjayVermalFS)

Rusia juga merupakan pengekspor pupuk global terbesar.

“India juga memproyeksikan diri sebagai suara dari Global South, sehingga India menampung pesan untuk sejumlah besar negara yang mungkin menghadapi kesulitan tertentu yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina,” kata Rajagopalan.

