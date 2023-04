Joe Biden dan Kamala Harris Resmi akan Maju Pilpres AS Tahun 2024

JoeBiden

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dan Wakil Presiden AS, Kamala Harris akan maju kembali di pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden AS tahun 2024. Keputusan ini diumumkan melalui video kampanye singkat di akun Twitter-nya. Joe Biden dari Partai Demokrat akan melawan Partai Republik, termasuk Donald Trump.