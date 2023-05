Korea Foundation Ajak 13 Jurnalis Indonesia Belajar Budaya Korea Selatan

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga belas jurnalis Indonesia terpilih mendapat kesempatan untuk belajar budaya Korea Selatan (Korea Selatan) lewat program dari Korea Foundation, sebuah lembaga non profit untuk mempromosikan pemahaman tentang Korea di komunitas internasional.

Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dalam program Indonesian Next Generation Journalist on Korea yang ke-dua.

Program Indonesian Next Generation Journalist on Korea juga merupakan platform bagi jurnalis profesional di seluruh Indonesia untuk mendalami hubungan Indonesia dan Korea Selatan di berbagai aspek.

Wakil Direktur Korea Foundation, Jong Kook Rhee menekankan pentingnya peran jurnalis dalam hubungan diplomatik Korea dan Indonesia saat bertemu 13 jurnalis Indonesia terpilih pada sesi makan siang, di Seoul, Selasa (30/5/2023).

Keberangkatan ketiga belas jurnalis bertepatan dengan hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Korea yang ke 50 di tahun 2023.

Diharapkan, kerja sama antara Korea dan Indonesia dapat dikomunikasikan dengan baik kepada publik.

Republik Indonesia dan Republik Korea atau yang lebih dikenal Korea Selatan secara resmi meluncurkan logo peringatan 50 Tahun hubungan diplomatik kedua negara pada Januari.

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal mengatakan hubungan kerja sama kedua negara ini sudah berada dalam kerangka Special Strategic Partnership, dimana hubungan Indonesia dan Korsel lebih dari sekadar teman dekat.

Indonesia merupakan negara ASEAN satu-satunya yang memiliki hubungan Strategic Partnership dengan Korsel.

"Korea ini punya perjanjian strategic partner dengan Indonesia. Mereka pilih-pilih banget, tapi kalau sudah dipilih serius banget," ungkapnya.