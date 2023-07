Daftar Nama-nama Komandan Rusia yang Dipecat oleh Putin dalam Perang Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah memecat setidaknya delapan komandan militer senior Rusia sejak ia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022 lalu, menurut sebuah laporan yang dikutip Newsweek.

Putin telah membuat sejumlah perubahan militer dalam beberapa pekan terakhir karena pembangkangan oleh komandan Rusia, yang menyebar di antara pasukan.

Lembaga Institute for the Study of War (ISW), menilai situasi itu menandakan adanya masalah dalam rantai komando pasukan Rusia.

Outlet berita independen Rusia Verstka melaporkan, bahwa pemecatan pertama seorang komandan Rusia terjadi beberapa bulan setelah perang, yakni pada Mei 2022.

Berikut daftar komandan Rusia yang dipecat Putin sejauh ini.

1. Letnan Jenderal Sergey Kisel

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada Mei 2022, bahwa Letnan Jenderal Sergey Kisel, yang memimpin Pasukan Tank Pengawal Pertama, diskors karena kegagalannya merebut Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina.

Rusia tidak secara resmi membahas laporan tersebut pada saat itu.

Tetapi Oleksiy Arestovych, yang saat itu menjadi penasihat intelijen untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan dia diskors dan presiden Rusia telah membersihkan komandan militernya.

2. Wakil Laksamana Igor Osipov

Kementerian Inggris juga melaporkan pada Mei 2022, bahwa Igor Osipov, yang memimpin Armada Laut Hitam Rusia, telah diskors menyusul tenggelamnya kapal penjelajah Moskva bulan sebelumnya.

Kapal tersebut, yang merupakan unggulan armada Laut Hitam Rusia, tenggelam beberapa jam setelah Ukraina mengklaim telah memberikan kerusakan signifikan pada kapal tersebut dengan serangan rudal.

3. Jenderal Alexander Dvornikov

Jenderal Dvornikov (kanan) dan Putin menonton latihan angkatan laut di Laut Hitam pada tahun 2020 (via Sky News)

Pada Juni 2022, analis Tim Intelijen Konflik (CIT), sebuah organisasi investigasi independen yang berasal dari Rusia—, mengatakan Alexander Dvornikov, komandan pasukan Distrik Militer Selatan, dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Jenderal Gennady Zhidko, mantan komandan Distrik Militer Timur.