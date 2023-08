Pemberontakan Wagner di Rusia Picu Pergantian Mendadak Kepala Pasukan Elite Nuklir China

Pemberontakan Wagner di Rusia Picu Pergantian Kepala Pasukan Elite Nuklir China

TRIBUNNEWS.COM - Pemerinatah China dilaporkan mengganti kepala unit elite yang bertanggung jawab atas persenjataan nuklirnya.

Langkah China ini, menurut analisis seorang ahli seperti dilansir Newsweek kemungkinan dipicu oleh peringatan atas pemberontakan Grup Wagner di Rusia.

Laporan menyebut, China menunjuk Mantan wakil kepala angkatan laut, Wang Houbin dan anggota komite pusat Partai Komunis China (PKC), Xu Xisheng sebagai kepala divisi Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang mengendalikan rudal nuklir dan konvensional China.

Keduanya telah dipromosikan dari pangkat letnan jenderal menjadi jenderal penuh, yang merupakan pangkat tertinggi Cina untuk perwira dinas aktif.

Penunjukan itu menyusul spekulasi tentang situasi yang dihadapi kepala unit sebelumnya, Jenderal Li Yuchao, dan wakilnya, Jenderal Liu Guangbin.

South China Post melaporkan pada awal Juli bahwa pasangan tersebut, serta mantan wakil Li, Zhang Zhenzhong, menghadapi penyelidikan korupsi.

Craig Singleton, analis yang juga wakil direktur Program China dan rekan senior di think tank AS Foundation for Defense of Democracies (FDD), mengatakan Xi kemungkinan besar dipengaruhi oleh pemberontakan Wagner, di mana kelompok tentara bayaran besar yang dipimpin oleh pendirinya, Yevgeny Prigozhin, mencoba untuk menggulingkan militer negara, sebuah penentangan langsung ke Presiden Rusia, Vladimir Putin.

“Pemberontakan Wagner yang gagal hampir pasti memperkuat fiksasi Xi pada kontrol ideologis, bahkan dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi militer China yang sedang berlangsung,” katanya kepada Newsweek.

Presiden Tiongkok Xi Jinping (kiri) berbicara dengan anggota Komite Tetap Politbiro Li Qiang (kanan) selama sesi pleno keempat Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Aula Besar Rakyat di Beijing pada 11 Maret 2023. (GREG BAKER/POOL/AFP)

Pergantian personel penting dadakan di tubuh militer China itu diumumkan pada sebuah upacara di markas besar komisi di Beijing sehari sebelum peringatan 96 tahun berdirinya People Liberation Army (PLA) atau Tentara Pembebasan Rakyat, kekuatan militer utama Republik Rakyat China dan sayap bersenjata Partai Komunis China pada 1 Agustus.

Aksi ini mengikuti pencopotan Menteri Luar Negeri China Qin Gang pekan lalu, setelah absen terlihat selama sebulan dari publik.

Dia digantikan oleh Wang Yi, yang menjabat sebagai menteri luar negeri antara 2013 dan 2022.

Singleton mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan begitu cepat setelah pemecatan Qin, menandai salah satu perombakan kepemimpinan paling mendalam di China selama bertahun-tahun.

“Xi telah berulang kali menyebut Pasukan Roket sebagai kekuatan penangkal strategis inti China terhadap Amerika Serikat,” katanya kepada Newsweek.