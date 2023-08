Ghibli Keluarkan Film Animasi Baru 15 Desember 2023

Karakter Studio Ponoc dalam film "Rajah in the Attic" yang akan ditayangkan 15 Desember 2023

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Studio animasi Ghibli Jepang akan merilis karya baru pada bulan Desember dari studio animasi "Studio Ponoc", yang berpusat pada produser dan animator dari "Studio Ghibli", yang telah menghasilkan banyak hits di masa lalu.

Sutradara Yoshiyuki Momose mengungkapkan film animasi baru akan dirilis 15 Desember 2023 mendatang.

"Studio Ponoc" mengambil alih obsesi anime yang digambar dengan tangan sebagai tanggapan atas pembubaran sementara departemen produksi "Studio Ghibli" setelah Direktur Hayao Miyazaki menyatakan pengunduran dirinya dari produksi animasi fitur pada tahun 2013.

Sebuah studio animasi didirikan pada tahun 2015, sebagian besar terdiri animator dan staf yang telah meninggalkan Ghibli.

Pada konferensi pers, Produser Yoshiaki Nishimura dari Studio Ponoc, yang pernah memproduksi film "The Tale of Princess Kaguya" di Ghibli, berkata, "10 tahun yang lalu, sutradara Isao Takahata dari "The Tale of Princess Kaguya" saya ikut berdiri di sana, tetapi saya sangat tergerak untuk dapat melaporkan produksi dengan sutradara Yoshiyuki Momose, yang merupakan tangan kanannya."

Film baru "Studio Ponoc" yaitu "Rajah in the Attic" adalah teman laki-laki dari seorang gadis yang ada dalam fantasi seorang gadis yang merupakan karya fantasi.

Mengenai karya tersebut, Sutradara Momose berkata, "Saya mengubah tekstur karakter dari gambar konvensional, dan mengejar perasaan kulit dengan pembuluh darah di bawah kulit dalam animasi yang digambar dengan tangan. Saya rasa saya dapat mencapainya, dan itu cocok dengan isinya. Saya pikir saya dapat melakukannya."

Studio Ponoc didirikan oleh Yoshiaki Nishimura, seorang produser yang terlibat dalam produksi film seperti The Tale of Princess Kaguya.

Pada tahun 2013, sutradara Hayao Miyazaki mengumumkan pengunduran dirinya dari produksi animasi berdurasi panjang, dan tahun berikutnya, Studio Ghibli membubarkan sementara departemen produksinya.

"Kami mencoba untuk mewarisi teknik animasi gambar tangan yang tepat yang merupakan fitur dari karya Studio Ghibli, dan sejauh ini, kami telah mengerjakan film animasi berdurasi panjang "Mary and the Witch's Flower" dan "Small Heroes", yaitu kumpulan film pendek oleh tiga sutradara. -Kani to Tamago to Invisible Man-."

Selain itu, mereka juga telah bekerja sama dalam produksi "How do you live?", yang disutradarai oleh Hayao Miyazaki untuk pertama kalinya dalam 10 tahun setelah ia mengundurkan diri dari produksi animasi fitur.

Pada konferensi pers pada tanggal 21 Agustus ini, Produser Nishimura mengatakan tentang Studio Ghibli, "Produksi film animasi merupakan serangkaian tantangan, dan saya bersyukur memiliki senior yang membuka jalan menuju 'jalan neraka'. Akan selalu ada datangnya saat ketika kami berhenti membuka jalan, dan kami bertekad untuk membuka jalan di depan, jadi kami ingin mendahului Ghibli dan membuatnya masing-masing."

