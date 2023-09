Jenderal Top Rusia Sergei Surovikin Muncul Kembali 2 Bulan setelah Pemberontakan Wagner

TRIBUNNEWS.COM - Jenderal Rusia Sergei Surovikin muncul kembali setelah lebih dari dua bulan tak muncul usai pemberontakan grup tentara bayaran Wagner.

The Moscow Times melaporkan, Sergei Surovikin terakhir kali terlihat di depan publik saat ia mendesak pejuang Wagner untuk mundur dari upaya pemberontakan mereka di Moskow.

Surovikin sudah lama dianggap sebagai perantara utama antara tentara bayaran Wagner dan Kementerian Pertahanan Rusia.

Ia menghilang dari pandangan publik setelah pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, melancarkan pemberontakan singkatnya pada 23-24 Juni lalu.

Jenderal tersebut dilaporkan ditahan pada bulan itu dan kemudian diberhentikan sebagai kepala Angkatan Udara Rusia pada bulan Agustus.

Wartawan yang meliput pembicaraan Rusia-Turki pada Senin (4/9/2023) malam, bertanya kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu tentang keberadaan Surovikin, menurut jurnalis independen Farida Rustamova.

Namun, Sergei Shoigu menolak menjawab.

Kurang dari satu jam kemudian, foto Sergei Surovikin dengan pakaian sipil muncul di aplikasi pesan Telegram yang terkait dengan tokoh media Ksenia Sobchak.

Dalam foto itu, Sergei Surovikin tampak digandeng oleh istrinya.

“Jenderal Sergei Surovikin sudah keluar,” lapor saluran TV Ostorozhno Novosti.

“Dia hidup, sehat, di rumah, bersama keluarganya, di Moskow.”

"Surovikin sedang cuti dan bertugas di Kementerian Pertahanan,” tulis Alexei Venediktov, pemimpin redaksi stasiun radio Ekho Moskvy yang ditutup dan sebelumnya melaporkan keadaan seputar sang jenderal.

The New York Times kemudian melaporkan pembebasan Surovikin, mengutip dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya dan satu orang yang dekat dengan Kementerian Pertahanan.

Sumber Rusia mengatakan Surovikin dibebaskan beberapa hari setelah kematian Prigozhin pada 23 Agustus dalam kecelakaan pesawat.