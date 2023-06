Sergei Surovikin, Jenderal Rusia yang Diduga Terlibat Pemberontakan Wagner Ditangkap

TRIBUNNEWS.COM - Jenderal Rusia Sergei Surovikin ditangkap setelah sebelumnya dilaporkan menghilang, lapor Moscow Times pada 28 Juni, mengutip sumbernya di Kementerian Pertahanan Rusia.

Salah satu sumber outlet itu mengeklaim, bahwa Surovikin ditahan sehubungan dengan pemberontakan Grup Wagner milik Yevgeny Prigozhin.

"Rupanya, dia (Surovikin) memilih pihak Prigozhin selama pemberontakan, dan mereka menangkapnya," tulis Moscow Times, menambahkan bahwa keberadaan sang jenderal saat ini tidak diketahui.

Surovikin adalah salah satu komandan tertinggi pasukan Rusia di Ukraina.

Ia digantikan oleh Kepala Staf Valery Gerasimov pada Januari 2023.

Prigozhin memiliki perseteruan lama dengan Gerasimov dan sebagian besar kepemimpinan militer Rusia.

Bos tentara bayaran itu, menyebut Gerasimov tidak kompeten dan menolak upaya pemerintah untuk memasukkan Wagner ke dalam angkatan bersenjata reguler.

Prigozhin bahkan menyebut ada upaya militer untuk "membubarkan" perusahaannya, yang menjadikan hal itu sebagai alasan utama pemberontakannya.

The Moscow Times menulis, bahwa blogger militer Rusia Vladimir Romanov pertama kali menyebarkan desas-desus tentang penangkapan Surovikin pada 25 Juni.

Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari penangkapan tersebut.

Kyiv Independent tidak dapat memverifikasi klaim tersebut.

Sebelumnya pada 28 Juni, The New York Times melaporkan bahwa Surovikin rupanya mengetahui akan terjadi pemberontakan oleh Prigozhin.

CNN kemudian menambahkan bahwa tokoh-tokoh lain di militer Rusia dan kader intelijen mungkin mengetahui pemberontakan yang akan datang itu.

Menurut Institute for the Study of War (ISW), pemberontakan menyoroti kelemahan dalam kepemimpinan Putin dan mengungkap betapa tidak siapnya kementerian pertahanan Rusia untuk sebuah serangan.