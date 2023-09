Gelar Pertemuan Pejabat Tinggi di Madagaskar, AIS Forum Perkenalkan Dua Inisiatif Baru

istimewa

Dalam upaya memperluas program kerja Archipelagic and Island States (AIS) Forum, pada Pertemuan Pejabat Tinggi/Senior Official Meeting (SOM) ke-8 di Madagaskar, 29-30 Agustus 2023 diperkenalkan dua inisiatif baru, yaitu AIS Blue Hub dan AIS Research and Development Center.