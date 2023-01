Liburan Sebentar Lagi, Yuk Ajak Anak Aktif Berolahraga Biar Cepat Tinggi!

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki penghujung tahun, waktu berlibur pastinya jadi salah satu momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh buah hati tercinta. Tak hanya untuk rekreasi, momen liburan juga bisa jadi kesempatan untuk menunjang pertumbuhan anak agar tetap aktif, kreatif, dan cepat tinggi lho!

Selain mengajak anak untuk beristirahat yang cukup dan pergi piknik, hal lain yang perlu Anda lakukan di musim liburan adalah mendukungnya untuk aktif berolahraga. Kegiatan berolahraga ini bisa dilakukan meskipun Anda hanya berliburan di rumah!

Melansir Klikdokter, olahraga berperan dalam merangsang hormon pertumbuhan dalam tubuh anak, sehingga dapat mendorong pertumbuhan tinggi badan sang buah hati.

Agar anak cepat tinggi di musim liburan ini, Anda bisa mengajaknya untuk melakukan 4 jenis olahraga berikut ini.

1. Bola Basket

Sudah bukan rahasia lagi bahwa bola basket adalah salah satu jenis olahraga yang bisa mendorong anak untuk cepat tinggi. Dengan bermain basket, anak akan melakukan berbagai gerakan melompat yang bisa mendorong pertumbuhan tinggi badan.

Melansir Klikdokter, penelitian menunjukkan bahwa tindakan melompat secara terus-menerus bermanfaat mengirimkan sinyal ke otak dan mengaktifkan hormon pertumbuhan.

Selain itu, aktivitas melompat juga dapat meningkatkan aliran darah ke tulang belakang dan kaki, yang juga dapat merangsang pertumbuhan serta menyebabkan kelenjar pituitari melepaskan hormon pertumbuhan lebih banyak.

Maka itu, bola basket bisa jadi salah satu pilihan olahraga untuk rutin dilakukan saat liburan agar anak cepat tinggi. Tak perlu bermain layaknya profesional, anak Anda bisa melakukan olahraga ini dengan santai dan tetap bersenang-senang!

2. Lompat tali

Jika Anda mencari jenis olahraga yang dapat membuat buah hati cepat tinggi, tetapi mudah dilakukan kapanpun dan di manapun, maka lompat tali adalah jawabannya!

Mengutip dr. Devia Irine Putri dari Klikdokter, lompat tali merupakan jenis latihan kardio yang sederhana yang membuat tubuh anak tetap bugar dan aktif.

Jenis olahraga ini bisa mendorong anak untuk cepat tinggi karena seluruh tubuh dan otot anak akan bergerak saat melakukan lompat tali.

Hanya dengan bermodalkan tali skipping, anak bisa mengisi waktunya saat liburan nanti dengan melakukan aktivitas fisik mudah yang dapat mendukung pertumbuhannya ini.

3. Bersepeda

Ada beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan bersama anak ketika keluarga sedang travelling ke luar kota, salah satunya yaitu bersepeda. Dilansir dari Klikdokter, bersepeda adalah jenis olahraga yang dapat melatih pernapasan serta otot-otot tubuh.

Aktivitas ini fokus pada pergerakan otot-otot tungkai bawah, sehingga otot-otot akan terdorong untuk terus bergerak dengan beban. Aliran darah pun akan mengalir lebih baik ke tungkai bawah dan hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan tinggi badan anak.

Terlebih lagi, beragam tempat wisata kini menawarkan jalur bersepeda yang menarik. Karenanya selain mendukung anak untuk cepat tinggi, jenis olahraga ini juga akan membuat liburan bersama buah hati tercinta jadi makin seru!

4. Berenang

Satu lagi jenis olahraga yang bisa dilakukan sembari berlibur dengan sang buah hati adalah berenang. Berbagai penelitian memang telah menunjukkan bahwa jenis olahraga ini bisa mendukung anak untuk cepat tinggi.

Salah satunya adalah penelitian dari University of Warmia and Mazury in Olsztyn, dan Department of Swimming dan University School of Physical Education and Sport in Gdansk.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terjadi peningkatan pada tinggi badan anak yang melakukan aktivitas renang setelah 12 minggu. Pertumbuhan tersebut juga terlihat lebih signifikan dibandingkan anak-anak yang tidak melakukan aktivitas renang.

Yang menarik, Penelitian Helmuth pada tahun 1980 juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tinggi badan serta performa perenang anak berusia 8-16 tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera ajak buah hati untuk berenang saat liburan nanti!

Selain berolahraga, menjaga asupan nutrisi saat musim liburan jadi hal yang tak kalah penting supaya anak cepat tinggi.

Untuk menunjang tumbuh tinggi lebih cepat, disarankan mengonsumsi makanan yang mengandung protein dan kalsium.

Penulis: Nurfina Fitra Melina | Editor: Vincent