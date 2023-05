Lari Bisa Jadi Olahraga Tepat Agar Otot, Tulang, dan Jantung Tetap Sehat

TRIBUNNEWS.COM - Olahraga merupakan aktivitas fisik yang penting dilakukan secara rutin untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Salah satu jenis olahraga yang cukup mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja dan di usia berapa pun adalah olahraga kardio.

Tak hanya membantu membakar kalori, jenis olahraga ini juga memiliki banyak manfaat baik lainnya, seperti menjaga kesehatan otot, tulang, paru-paru dan jantung. Nah, dari beragam olahraga kardio, lari atau joging menjadi salah satu aktivitas fisik yang patut untuk dicoba.

Mengutip situs WebMD, berlari setidaknya 10 menit per hari ternyata dapat menurunkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular dan mampu meningkatkan kesehatan jantung.

Jika Anda masih merasa ragu atau bahkan malas untuk mulai berolahraga lari secara rutin, yuk simak 5 manfaat dari olahraga lari bagi kesehatan tubuh di bawah ini.

1. Memperkuat otot

Ketika melakukan olahraga lari, tubuh Anda akan melibatkan otot-otot besar seperti otot paha belakang, betis, bokong dan lainnya. Dengan begitu, berbagai jaringan otot tersebut akan turut terlatih.

Dengan massa otot yang meningkat, berolahraga lari atau joging juga bermanfaat membuat otot menjadi lebih kuat dan kencang.

2. Membangun kepadatan tulang

Berlari ternyata juga membantu menambah kepadatan dan kekuatan tulang. Makin rutin Anda melakukan aktivitas ini, tulang Anda pun akan semakin kuat. Pasalnya, dilansir dari Klikdokter, tubuh akan mempersiapkan tulang untuk menahan tekanan tambahan dengan memperkuat tulang serta mencegah cedera.

Dengan kepadatan tulang yang bertambah, aktivitas lari maupun joging pun juga dapat mencegah terjadinya masalah tulang seperti osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis.

3. Meningkatkan kesehatan jantung

Mengutip University of Miami Health System, melakukan olahraga kardio seperti berlari secara teratur akan membuat otot jantung bekerja dan lebih terpompa.

Nah, hal ini turut membantu memperkuat jantung dan juga pembuluh darah serta meningkatkan aliran oksigen yang dikirimkan ke seluruh tubuh. Dengan begitu, fungsi jantung pun juga akan meningkat dalam jangka panjang, bahkan hingga memasuki usia lanjut.

Manfaat dari berlari terhadap kesehatan jantung juga telah terbukti lewat sebuah studi oleh Journal of the American College of Cardiology pada tahun 2014, di mana para pelari memiliki risiko meninggal akibat serangan jantung 45 persen lebih rendah dibandingkan non-pelari.

4. Mengurangi stres

Tahukah Anda bahwa ternyata olahraga lari dapat membantu mengurangi stres? Mengutip situs resmi Kementerian Kesehatan, sistem pernapasan akan bekerja secara maksimal dalam menerima dan mengeluarkan udara ketika seseorang sedang berlari.

Saat berlari, Anda juga akan fokus pada pergerakan kaki dan mengatur napas, sehingga aktivitas ini dapat mengalihkan perhatian Anda dari masalah atau pikiran apapun yang membuat stres atau cemas. Hal inilah yang membuat berlari dapat membantu tubuh untuk mengatasi stres yang dialami.

5. Menurunkan tekanan darah dan kolesterol

Menjaga tekanan darah dan kolesterol agar tetap terkontrol ternyata bisa diwujudkan dengan rutin berolahraga lari atau joging. Dengan berlari selama 30 menit setiap beberapa hari sekali, kadar kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh Anda akan berkurang dan di saat yang bersamaan, kolesterol baik atau HDL dalam tubuh pun akan meningkat.

Selain itu, berlari juga termasuk olahraga kardiovaskular yang dapat menurunkan tekanan darah. Hal ini karena kadar oksigen dalam tubuh meningkat ketika berlari, sehingga membantu mengurangi kekakuan pembuluh darah.

Ingin mencoba berlari secara rutin? Anda bisa memulainya dengan berpartisipasi di event lari pertama khusus Master (usia 40+) dari Entrasol, yaitu Entrasol Master Run 2023.

Entrasol Master Run 2023 akan diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2023 di Greenbelt PIK 2 Zona 3B. Pendaftaran dibuka hingga 3 Mei 2023. Yuk, daftar sekarang melalui bit.ly/entrasolmasterrun atau klik di sini!

Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuh–terutama otot, tulang, dan jantung Anda, dengan berolahraga rutin serta melengkapi asupan nutrisi dengan mengonsumsi Entrasol Platinum.

Penulis: Nurfina Fitri Melina | Editor: Anniza Kemala