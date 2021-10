Cegah Osteoporosis, Penyanyi Raisa Sadari Pentingnya Jaga Kesehatan Tulang

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana semakin menyadari pentingnya menjaga kebugaran tubuh, termasuk kesehatan tulangnya.

Memiliki usia yang telah melewati 30 tahun, ia menilai penting untuk mengkonsumsi makanan dan minuman dengan gizi seimbang, terutama yang mengandung kalsium dan vitamin D.

Karena dua nutrisi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tulangnya, lantaran usia 30 tahun merupakan usia yang rawan bagi perempuan terkena osteoporosis.

Perlu diketahui, pada usia 30 tahun, perempuan mulai mengalami penurunan massa atau kepadatan tulang, sehingga rentan mengalami kondisi tulang rapuh atau patah (osteoporosis).

"Penting banget ya, kita kan dari dulu cuma tahu 'oh nanti kalau kita udah tua, nanti tulang itu ada osteoporosis, ada macam-macam'. Tapi kita nggak tahu bahwa 'tua itu umur berapa sih? Dimulainya kapan sih? dan lain-lain faktor yang menyumbang di osteoporosis pada usia tua itu apa sih?'," ujar Raisa, dalam virtual Media Briefing bertajuk 'Prevent Osteoporosis in HER 30s: I AM Smarter Stronger, Happier', Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Mengapa Perempuan Mengalami Osteoporosis? Ada Kaitan dengan Menopouse

Baca juga: Perbaiki Kelainan Tulang Akibat Kecelakaan dengan Limb Lengthening and Reconstruction, Ini Kata Ahli

Baca juga: Begini Serunya Raisa Andriana Nonton Laga Final Thomas Cup 2020

Menurutnya, tindakan pencegahan osteoporosis dengan menerapkan pola hidup sehat tentunya jauh lebih baik untuk mengurangi risiko terkena penyakit ini.

"Jadi ya mencegah itu sangat lebih baik dibandingkan mengobati, jadi kita sebisa mungkin selalu mencegah (osteoporosis)," kata Raisa.

Oleh karena itu, istri dari aktor Hamish Daud ini menilai edukasi mengenai cara menjaga kesehatan tulang sejak dini merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi dirinya.

Terlebih ia memiliki aktivitas sebagai seorang penyanyi yang harus selalu tampil enerjik di atas panggung.