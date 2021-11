Mengenal Trend Veneer yang Kerap Digunakan Selebriti

Laporan Wartawan Tribunnews.com Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah lama banyak artis di media sosial atau di depan kamera menampilkan kondisi gigi yang rapi lagi putih.

Jika diperhatikan gigi tersebut nampak berbeda dengan warna gigi pada umumnya. Ada yang sangat putih seperti tidak pernah terkena noda.

Namun ada juga warna giginya yang nampak berbeda nyatanya melakukan Veneer pada gigi memang sedang banyak diminati khususnya bagi selebriti di dunia entertainment.

Menurut dokter spesialis gigi, drg Esther Jhonatan, veneer adalah seperti cangkang atau lapisan yang menutupi gigi depan gigi.

Lapisan tipis ini dibuat sengaja untuk melapisi gigi.

Menurutnya, veneer memang digunakan untuk gigi yang indikasi telah sedikit rusak.

Atau ada yang posisinya sedikit tidak rapi, maka dilakukan penambalan.

Bisa pula ingin menampilkan senyum yang menarik dengan warna gigi yang cerah sehingga veneer bisa menjadi pilihan.

"Ada juga untuk estetik. Make over smile. Seperti kuku-kuku an. Ada yang ditempel. Nah ini seperti gigi-gigi an. Cangkang saja," ungkapnya pada kanal YouTube Sonora FM dikutip, Minggu (21/11/2021).