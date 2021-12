Jangan Bawa Pulang Virus, Saatnya Pakai Air Purifier dan Humidifier di Rumah!

TRIBUNNEWS.COM - Meski aktivitas di luar rumah hampir berlangsung normal, masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Di sisi lain, makin sering frekuensi masyarakat ke luar rumah, risiko seseorang terpapar virus dan polutan juga lebih besar.

Maka itu, Anda dapat mengambil langkah untuk meminimalisasi risiko penyebaran polutan dan virus penyakit dari luar ke dalam rumah. Pertama adalah dengan menjaga sirkulasi udara yang baik di rumah. Sebab, jika tidak, Untuk itu, langkah selanjutnya untuk memaksimalkan tingkat kebersihan udara di rumah adakah dengan menggunakan dengan filter HEPA.

high-efficiency particulate absorbingIni sangat penting mengingat kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta pun kian memburuk sejak kebijakan PPKM pertama diberlakukan pada Juli 2021 lalu. Mengutip Mongabay, Bondan Andriyanu dari Greenpeace Indonesia menyebutkan, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di DKI Jakarta yang tergolong tidak sehat meningkat setelah terjadinya PPKM Darurat.

Melansir Kompas, berdasarkan status Baku Mutu Udara Ambient (BMUA) partikulat debu atau PM 2,5 di stasiun pemantau kualitas udara (SPKU) milik DKI Jakarta, kandungan polusi udara pada Juli 2021 lebih tinggi 4-6 kali lipat dibandingkan Juni 2021.

Di samping itu, wilayah lain pun disebut berperan menyumbang polutan. Melansir Mongabay, laporan Silent Killer menyebutkan ada peran signifikan di luar Jakarta, misalnya dari PLTU berbahan bakar batu bara.

Sementara itu, data situs indeks kualitas udara IQair.com per 27 September 2021 menunjukkan kualitas udara di Jakarta berada pada warna oranye dengan angka 133, yang berarti tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Akibatnya, upaya penurunan pencemaran udara ibu kota tidak memberikan hasil maksimal.

Bahaya polusi udara bagi kesehatan manusia

Data dari WHO menunjukkan bahwa setiap tahun, terdapat 7 juta kematian yang disebabkan oleh permasalahan kesehatan akibat polusi udara, baik yang terjadi di luar, maupun dalam ruangan.

Clean Air Crisis, What Should We DoBahaya tersebut tidak terlepas dari tingkat (PM) atau pengukuran debu 2,5 rata-rata tahunan Jakarta yang melebihi ambang batas pedoman World Health OrganizationMenurut United States Environmental Protection Agency (EPA), bahaya paparan PM berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, terutama kesehatan paru-paru dan jantung, seperti iritasi saluran pernapasan, kesulitan bernapas, batuk, penurunan fungsi paru, bahkan kematian.

Di tengah situasi pandemi yang masih melanda, kualitas udara buruk menjadi hal yang perlu diwaspadai. Tak hanya dari polusi udara, tetapi juga alergen, bakteri, hingga virus.

Maka itu, sudah saatnya Anda memperhatikan kualitas udara di sekitar. Hal ini tidak hanya berlaku di luar ruangan, namun juga di dalam ruangan, mengingat aktivitas sehari-hari sebagian besar dilakukan di dalam ruangan tertutup, dan umumnya menggunakan AC untuk membuat udara lebih nyaman, namun jika tidak diperhatikan dapat membuat udara di ruangan menjadi lebih kering.

air purifierair humidifier dari virus, polutan dan juga dapat melembapkan udara keringSebagai bagian dari upaya mitigasi Covid-19, pemerintah melalui Instruksi Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 pun menyarankan penggunaan dengan (HEPA) filter yang dapat digunakan di dalam ruangan.

Philips pun meluncurkan produk terbarunya, Philips 2-in-1 Air Purifier dan Humidifier AC2729Berbeda dibanding biasa, Philips 2-in-1 Air Purifier dan Humidifier AC2729hadir dengan Philipsyang memiliki penyaringan 3 lapis dengan prafilter, karbon aktif dan NanoProtect HEPAPenyaringan 3 lapis yang diberikan ini akan melindungi Anda dan keluarga di rumah dari PM 2,5, bakteri, serbuk sari, debu, bulu hewan, gas, polutan, serta telah teruji dapat menurunkan risiko paparan Covid-19.

Philips 2-in-1 Air Purifier dan Humidifier AC2729.

Pentingnya menjaga kelembapan udara dengan air humidifier

air humidifier Tak hanya menjaga kelembapan udara, Anda pun dapat meminimalisasi risiko tertular virus dengan . Melansir jurnal TROPOS, studi bertajuk (2020) menyimpulkan, kelembapan udara yang rendah atau udara kering di dalam ruangan dapat meningkatkan usia bertahan virus SARS-CoV-2.

air humidifierUntuk itu, dari Philips 2-in-1 Air Purifier dan Humidifier AC2729 technologymelembapkan udara kering dengan menghasilkan molekul air kecil dari air jernih yang tak kasatmata.

NanoCloud Technology.

Anda pun dapat dengan mudah mengetahui kualitas dari udara di dalam rumah Anda melalui sensor AeraSense yang terdapat dalam Philips 2-in-1 Air Purifier dan Humidifier AC2729Dengan (CADR) sebesar 250 meter kubik per jam, Philips 2in1 Air Purifier & Humidifier AC279 efektif membersihkan seluruh ruangan hingga 65 meter persegi serta dengan cepat melembabkan udara dengan kecepatan 500 ml/jam.

Untuk mempermudah Anda mengendalikan Philips 2-in-1 Air Purifier dan Humidifier AC2729, tersedia aplikasi Clean Home+ yang membuat Anda dapat memantau kualitas udara di rumah kapan pun dan di mana pun!

Pembersih Philips 2-in-1 membersihkan ruangan hingga 65 m2 dan dengan cepat melembabkan udara dengan kecepatan 500 ml/jam.

Pembersih udara Philips telah melewati 170 pengujian inspeksi wajib dan ketat sebelum dikirim dari pabrik. Philips 2-in-1 Air Purifier dan Humidifier AC2729 juga telah menjalani uji ketahanan dan masa pakai untuk penggunaan 24 jam tanpa henti, tidak hanya awet, namun juga hemat energi.

Di masa pandemi, Philips 2-in-1 Air Purifier dan Humidifier AC2729 hadir sebagai alternatif yang memberikan perlindungan ganda, menghilangkan virus sekaligus melembapkan dan mencegah penyebaran bakteri di ruangan ber-AC. Sehingga, kualitas udara di rumah Anda tetap berkualitas dan aktivitas kian nyaman. Philips 2-in-1 Air Purifier dan Humidifier AC2729 bisa Anda dapatkan di Philips Official Stores di sini.

Penulis: Anniza Kemala | Editor: Bardjan