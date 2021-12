5 Manfaat Apel bagi Kesehatan: Melindungi dari Penyakit Jantung hingga Mencegah Obesitas

TRIBUNNEWS.COM - Berikut manfaat apel bagi kesehatan, melindungi dari penyakit jantung hingga mencegah obesitas.

Apel merupakan buah yang banyak disukai masyarakat.

Selain itu, kulit apel juga aman dikonsumsi, sehingga apel dapat dikonsumsi tanpa mengupas kulitnya.

Lalu, apa saja manfaat apel bagi kesehatan?

Berikut manfaat apel bagi kesehatan, dikutip dari bbcgoodfood.com:

1. Dapat menurunkan kolesterol

Apel mengandung pektin, serat alami yang ditemukan pada tumbuhan.

Penelitian terbaru oleh European Journal of Nutrition menemukan bahwa makan apel utuh yang kaya pektin memiliki efek penurunan kolesterol yang sehat, dibandingkan dengan jus apel.

Sementara itu, sebuah studi oleh Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi sekitar 75g apel kering (sekitar dua apel) membantu mengurangi kolesterol pada wanita pascamenopause.

2. Dapat melindungi dari diabetes