Cuaca Tak Menentu, Ikutin Tips Jaga Kesehatan Ini Biar Nggak Gampang Sakit!

TRIBUNNEWS.COM – Memasuki musim hujan di awal tahun, cuaca tak menentu membuat virus dan bakteri penyebab penyakit kian berkembang.

Makanya, tak heran kalau di sekitar kita banyak yang jatuh sakit, seperti radang tenggorokan, batuk pilek, flu, hingga penyakit tifus. Apalagi, jika daya tahan tubuh sedang nge-drop ditambah padatnya aktivitas sehari-hari.

Perubahan cuaca, dari yang terkadang panas dan mendadak hujan lebat, dapat mengakibatkan tubuh jadi kurang fit.

Kenapa sih tubuh kurang fit saat cuaca tak menentu?

Melansir Halodoc, beberapa studi menduga bahwa perubahan cuaca yang ekstrem, seperti suhu dingin pada musim penghujan, membuat suhu tubuh menurun dan melemahkan daya tahan tubuh

Dengan begitu, seseorang jadi mudah terkena penyakit. Begitu pun dengan perubahan suhu ekstrem pada cuaca yang tak menentu, dari yang tiba-tiba panas dan kemudian turun hujan.

Selain itu, mengutip Hellosehat, virus penyebab penyakit juga lebih cepat berkembang biak berkali lipat pada cuaca yang dingin dan lembap.

Bagaimana menjaga tubuh tetap fit saat cuaca tak menentu?

Nah, untuk menghadapi cuaca ekstrem yang tak menentu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan agar tetap fit, sehingga kamu nggak gampang sakit dan bisa beraktivitas dengan lancar.

Pertama, konsumsi makanan dengan nutrisi makro dan mikro yang seimbang. Jadi, selain mengonsumsi karbohidrat dan protein yang cukup, jangan lupa untuk mengonsumsi sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral.

Kedua, jangan lupa juga untuk berolahraga. Berolahraga rutin bisa meningkatkan imunitas tubuh, lho! Melansir Mayoclinic, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyarankan kita untuk berolahraga selama 150 menit per minggu supaya tetap bugar.

Selanjutnya, jangan lupa istirahat yang cukup meskipun dihantam dengan jadwal kesibukan yang padat. Kamu disarankan untuk tidur 7-8 jam per harinya.

