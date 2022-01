Prodia Mobile Hadirkan Layanan Konsultasi Dokter Tanpa Dipungut Biaya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keterbatasan mobilitas masyarakat ditengah tingginya kebutuhan mengakses layanan kesehatan selama pandemi membuat para penyedia jasa kesehatan berlomba menghadirkan layanan digital yang dapat memudahkan. Yang kini sudah tak asing adalah layanan konsultasi dengan dokter secara online tanpa harus melakukan tatap muka.

Salah satu aplikasi yang memiliki layanan konsultasi dengan dokter adalah Prodia Mobile, milik Laboratorium Klinik Prodia. Tidak hanya terbatas untuk pelanggan Prodia saja, siapapun bisa melakukan konsultasi melalui fitur live chat dengan dokter pada aplikasi Prodia Mobile untuk menyampaikan keluhan kesehatan mereka. Dokter pun akan langsung menanggapi keluhan dan dapat memberikan saran penanganan lebih lanjut yang dibutuhkan.

Menariknya, layanan konsultasi dengan dokter dalam aplikasi Prodia Mobile ini tidak dipungut biaya alias gratis. Prodia Mobile hingga saat ini menyediakan sekitar 49 dokter yang siap sedia untuk membantu masyarakat berkonsultasi seputar kesehatannya setiap hari mulai dari jam 06.00 hingga 21.00 WIB.

“Layanan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus memudahkan masyarakat salah satunya untuk berkonsultasi dengan dokter berpengalaman dan terpercaya dimanapun dan kapanpun tanpa dipungut biaya. Tidak perlu khawatir karena keamanan dan privasi pengguna pasti terjamin. Kami harap ini dapat membantu pemerintah untuk mempercepat pemulihan masyarakat setelah pandemi dan kami berharap adanya lonjakan kasus Covid 19 omicron bisa tertangani dengan cepat,” jelas Reskia Dwi Lestari, Marketing Communications Manager PT Prodia Widyahusada Tbk.

Cara untuk mengakses layanan konsultasi online dengan dokter ini juga sangat mudah. Silakan mengunduh aplikasi Prodia Mobile yang tersedia di Google Play maupun App Store. Tekan menu “Chat dengan Dokter”, pilih dokter yang tersedia, kirimkan pertanyaan Anda untuk memulai konsultasi dan tunggu respons dari dokter tersebut.

Selain fitur live chat dengan para dokter berpengalaman, Prodia Mobile juga memiliki beragam fitur unggulan. Prodia Mobile dapat membantu Anda melakukan pemesanan pemeriksaan dengan lebih mudah, seperti memilih lokasi cabang Prodia yang ingin Anda kunjungi, memilih tanggal kedatangan hingga melakukan pembayaran dengan beberapa pilihan metode pembayaran termasuk pilihan pembayaran di cabang. Selain itu, pemesanan via Prodia Mobile akan menjadi prioritas dalam antrian saat datang ke cabang Prodia. Anda tidak perlu mengantre lama ketika hendak periksa.

Anda juga bisa memantau detail dan status pemeriksaan yang telah Anda lakukan. Jika hasil pemeriksaan yang Anda lakukan sudah selesai, Anda dapat mengakses lewat aplikasi Prodia Mobile melalui menu Hasil Online. Bahkan, Anda dapat mengunduh dan menyimpan hasil pemeriksaan dalam bentuk pdf.

Selain itu, Prodia Mobile menawarkan beberapa promo eksklusif yang hanya berlaku untuk pemesanan via aplikasi Prodia Mobile, misalnya seperti Pay Day Healthy Day yang memberikan keringanan biaya 15% untuk seluruh pemeriksaan setiap tanggal 1 dan 25 setiap bulannya. Kini tidak ada alasan untuk tidak rutin melakukan check-up kesehatan, karena Prodia Mobile siap membantu. Prodia Mobile, always in your hand, just one click!