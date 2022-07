Aroma Bunga untuk Terapi Penyembuhan Gangguan Kesehatan Mental

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wewangian ternyata berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Aroma bunga misalnya, bisa menyeimbangkan emosi seseorang.

Menggunakan aroma bunga ternyata merupakan disiplin ilmu yang diterapkan oleh psikolog.

Salah satunya psikolog klinis yang berpraktik di Klinik Utama Kamirawat, Alva Paramitha.

Metoder ini disebut sebagai Bach Flowers Remedy adalah sebuah sistem penyembuhan yang terdiri dari 38 jenis bunga yang berfungsi untuk menyeimbangkan emosi.

"Jadi bach flower merupakan sebuah teknik penyembuhan emosi ballance. Dimana memanfaatkan sebuah energi bunga. Jadi semuanya itu energi bunga yang disimpan di dalam air. Diminum sehingga masuk ke sistim tubuh," ungkapnya pada Soft Launching Klinik Utama Kamirawat yang mengangkat tema "The Best Services to Upgrade your Quality of Life", di Jakarta Minggu (24/7/2022).

Alva pun menjelaskan perbedaan antara terapi yang ia lakukan dengan psikolog biasa. Treatment psikolog biasanya hanya konseling, di dalam ruangan dan beberapa penjelasan yang berisiko hilang dari ingatan.

Sedangkan melalui treatment ini, aroma bunga masuk ke dalam sistim tubuh. Sehingga bisa dibilang cukup efektif.

Menurut Alva, metode ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Dan sudah lama dikenal dengan penyembuhan lewat bunga.

Dahulu, jika sedang stres seseorang butuh berendam menggunakan air bunga.