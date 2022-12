Orang Asia Banyak Alami Kekurangan Nutrisi, WHO Dorong Hibah dan Kemitraan Global Ditingkatkan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut orang yang kekurangan nutrisi mayoritas tinggal di Asia.

Jumlahnya diprediksi meningkat karena efek jangka panjang dari pandemi, inflasi, dan tantangan lingkungan yang sedang berlangsung.

Masalah global ini harus diatasi bersama komunitas global.

Herbalife Nutrition bersama dengan Herbalife Nutrition Foundation (HNF), melalui inisiatif Nutrition for Zero Hunger (NFZH), telah bergabung dengan The Global FoodBanking Network (GFN).

Kemitraan baru ini bertujuan untuk mengatasi tantangan global kelaparan, kerawanan pangan, dan malnutrisi. Selama periode dua tahun, GFN akan menerima hibah US$300.000 dari HNF untuk mengatasi masalah ini di wilayah dengan kebutuhan paling mendesak, khususnya Program Inkubator Bank Makanan di Asia Tenggara.

Senior Director & General Manager Herbalife Nutrition Indonesia Andam Dewi mengatakan kemitraan dengan The Global FoodBanking Network menandai langkah penting bagi pihaknya membantu mengatasi kelaparan dan kekurangan nutrisi di kawasan Asia Pasifik, yang melihat sekitar 375,8 juta orang menghadapi kelaparan pada tahun 2020.

"Hibah dan kemitraan ini tidak hanya akan membantu orang-orang yang paling membutuhkan nutrisi, tetapi juga akan memperkuat kemampuan The Global FoodBanking Network untuk menanggapi krisis kelaparan di tahun-tahun mendatang," kata Andam dalam rilis yang diterima, Jumat (9/12/2022).

Program Inkubator Bank Makanan GFN dimulai pada tahun 2019. Program ini menyiapkan bank makanan bagi mereka yang menghadapi kelaparan.

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen Herbalife Nutrition untuk menyehatkan masyarakat sehat melalui kampanye Nutrition for Zero Hunger.

Ditargetkan tahun 2030 dapat mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi.

Untuk mendorong kemajuan lebih lanjut, Herbalife Nutrition telah menetapkan tujuan untuk mencapai 50 juta dampak positif di seluruh program tanggung jawab globalnya pada tahun 2030, ulang tahun ke-50 perusahaan.

Sebelumnya pada 7 Desember lalu, Herbalife Nutrition Indonesia menggelar kegiatan mini soccer serta pengetahuan mengenai gaya hidup aktif yang sehat melalui olahraga dan pelatihan olahraga bagi anak-anak dan remaja. Kegiatan ini dilakukan bersama anak-anak progam Casa Herbalife Nutrition Indonesia dari Panti Asuhan Pondok Kasih Agape.

Kegiatan untuk menumbuhkan inisiatif kebiasaan hidup aktif yang sehat, serta semangat untuk selalu membantu orang-orang yang membutuhkan khususnya anak-anak.