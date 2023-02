Viral Gitasav Sebut Tak Punya Anak Bikin Awet Muda, Benarkah? Ini Kata Dokter Spesialis Kulit

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komentar selebgram Gita Savitri atau yang akrab disapa Gitasav baru-baru ini ramai diperbincangkan.

Ia menyebutkan jika tidak memiliki anak atau childfree merupakan satu di antara cara alami untuk awet muda.

"Not having kids is indeed natural anti-aging. You can sleep for 8 hours every day, no stress hearing kids screaming. And when you finally got wrinkles, you have the money to pay for botox," tulis Gita.

Lantas benarkah? Terkait hal ini, Dokter spesialis kulit dari DNI Skin Center Dr dr Darma, SpKK(K), FINSDV, FAADV, pun berikan tanggapan.

Baca juga: Beda dengan Gita Savitri, Melaney Ricardo Sebut Anak Buat Hidupnya Lebih Baik

"Secara medis terdapat beberapa penelitian yang masih bertentangan, sehingga masih butuh penelitian lebih lanjut," ungkapnya pada Tribunnews, Kamis (9/2/2023).

Ia mengungkapkan terdapat penelitian yang menemukan bahwa melahirkan anak berkaitan dengan pemendekan telomere.

Telomere ini adalah bagian dari kromosom pada manusia yang berkaitan dengan penuaan.

Pada penelitian tersebut, ditemukan bahwa rata-rata telomere pada wanita yang melahirkan 4,2 persen lebih pendek dari yang tidak memiliki anak.

"Namun penyebabnya masih belum diketahui, apakah murni secara biologis karena faktor hormonal, ataukah karena stres, kurang tidur dan faktor lain yang berkaitan dengan ibu yang melahirkan," papar dr Darma.

Di sisi lain, kata dr Darma terdapat penelitian lain yang menemukan hasil yang berbeda.

Yaitu pada perempuan yang melahirkan ditemukan memiliki telomere lebih panjang dari yang tidak memiliki anak.

"Hal ini diduga berkaitan dengan adanya sosial support dan dukungan keluarga untuk wanita yang memiliki anak, sehingga menurunkan level stresnya," katanya menambahkan.

Sedangkan kebalikan dengan terjadinya stres, karena tekanan sosial pada perempuan yang tidak memiliki anak.

Selain itu pada saat kehamilan terjadi peningkatan hormon estrogen yang punya peran penting untuk menurunkan kerja dari enzim telomerase.

"Hal ini berperan memperpendek telomere," tutupnya.