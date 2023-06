Nggak Perlu Takut Ambruk, Tips Jaga Tubuh tetap Prima dan Bugar

TRIBUNNEWS.COM - Rutinitas kerja yang padat setiap hari, kegiatan traveling, atau olahraga yang intens bisa membuat Anda lebih cepat merasa 3L (lelah, letih, dan lesu). Padahal, Anda perlu stamina dan kondisi fisik yang bugar untuk menghadapi setiap kondisi dalam rutinitas harian Anda.

Untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, Anda perlu melakukan berbagai kebiasaan sehat. Mulai dari menjaga pola makan seimbang, olahraga teratur, istirahat yang cukup, mengurangi stress, dan yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh.

Makanan dan minuman yang mengandung vitamin A, B Kompleks, C, D, E, K, Kalsium, Zat besi, Magnesium, Zinc, Selenium, Tembaga, Mangan, Kalium, Iodium, Ginseng, dan CoEnzyme Q10 dapat membantu Anda untuk mencapai kondisi tubuh yang prima. Jika kekurangan multivitamin dan mineral, kekebalan tubuh tentu akan berkurang sehingga rentan terserang penyakit.

Salah satu sumber pangan yang bisa Anda konsumsi untuk memenuhi asupan multivitamin adalah kopi. Terkenal sebagai bahan yang mengandung kafein, kopi juga menyimpan vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh.

Segudang manfaat mengonsumsi kopi

Selain banyak peminat dan memberikan kenikmatan rasa, kopi memiliki beberapa manfaat. Pertama, kopi menjadi sumber antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas.

Kedua, kopi dapat meningkatkan energi, konsentrasi, kinerja fisik, dan memberikan mood positif yang menjadi esensial untuk produktivitas sehari-hari.

Ketiga, kopi juga dapat meminimalkan datangnya berbagai penyakit ke dalam tubuh, seperti penyakit hati dan jantung, diabetes tipe 2, penyakit Parkinson, Alzheimer, hingga penyakit kanker.

Seiring bertambahnya usia, kopi bisa menjadi salah satu pilihan suplemen terbaik bagi Anda untuk menjaga energi selama beraktivitas.

Kopi lengkapi kebutuhan vitamin

Untuk Anda yang tidak terbiasa atau tidak ingin repot minum suplemen vitamin dalam bentuk kapsul atau tablet, Anda bisa mencoba mengonsumsi multivitamin kopi yang terkandung di dalam Nutrafor Gold Coffee.

Kini, kopi juga bisa dikonsumsi sebagai sumber vitamin bagi tubuh. (Istimewa)

Nutrafor Gold Coffee adalah multivitamin bentuk kopi pertama di Indonesia yang berkhasiat untuk membantu meningkatkan stamina, daya tahan tubuh dan kesehatan terutama otak, hati dan jantung.

Dengan Nutrafor Gold Coffee, Anda bisa menikmati waktu luang sembari ngopi sekaligus menjaga pola hidup sehat yang bermanfaat bagi kesehatan. Nutrafor Gold Coffee lengkapi kebutuhan vitamin dan mineral harian Anda.

Nutrafor Gold Coffee mengandung 10 vitamin (Vitamin A, D, E, C, B1, B2, B3, B6, B12, Asam Folat) dan 6 mineral (Zinc, Selenium, Mangan, Tembaga, Magnesium, Zat besi) sehingga cocok untuk diminum sebagai pelengkap gizi dari sayur dan buah.

Tak hanya itu, Nutrafor Gold Coffee juga mengandung Kalsium, Omega 3, dan ginseng yang berperan untuk meningkatkan stamina dan kondisi fisik Anda.

Nutrafor Gold Coffee mengandung 10 vitamin dan 6 mineral, serta Kalsium, Omega-3, dan ginseng. (Istimewa)

Penyajian praktis dan banyak khasiat

Nutrafor Gold Coffee hadir dalam 2 varian rasa, Original dan Creamy. Nutrafor Gold Coffee dapat disajikan dengan air panas atau dingin sehingga sangat praktis dan dapat sesuaikan dengan selera Anda.

Bila ingin mengonsumsi dengan kondisi panas, pastikan Anda tidak menggunakan air mendidih dan cukup hidangkan dengan air panas dari dispenser. Air panas dispenser tidak akan merusak kandungan vitamin di dalam Nutrafor Gold Coffee.

Nutrafor Gold Coffee sudah diformulasikan khusus menjadi multivitamin dalam bentuk kopi agar Anda mendapat manfaat untuk kesehatan dan kenikmatan rasa hanya dari secangkir kopi di tengah jadwal yang padat.

Teksturnya yang kental dan mantap bisa membuat Anda melek dan penuh stamina sehingga Anda tak perlu khawatir lelah saat menjalani aktivitas penting.

Selalu sedia Nutrafor Gold Coffee di manapun dan kapanpun karena Nutrafor Gold Coffee multivitamin bentuk kopi yang nikmat di mulut, lengkap vitaminnya, nendang manfaatnya, bikin melek dan stamina terjaga sepanjang hari.

Anda bisa dapatkan Nutrafor Gold Coffee dengan mudah hanya melalui Shopee Official Store. Untuk informasi lengkap tentang produk Nutrafor Gold lainnya, kunjungi apotek, toko obat, supermarket dan online shop favorit Anda. Nutrafor Gold Coffee, Recharge Your Body, Recharge Your Life.