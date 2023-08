VIDEO Menkes Budi Pimpin Pertemuan Menteri Kesehatan Tingkat ASEAN di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memimpin pertemuan tingkat tinggi dengan para Menteri Kesehatan ASEAN dan Sekretariat ASEAN pada Kamis (24/8/2023) di Jakarta.

Pertemuan ini membahas tatap muka antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan ASEAN yang dilaksanakan pada hari yang sama.

“Hari ini kami berdiskusi dengan Sekretariat ASEAN dan Menteri Kesehatan ASEAN, untuk membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh sektor keuangan dan kesehatan dalam memperkuat arsitektur kesehatan di ASEAN terutama terkait pendanaan,” kata Menkes, Kamis (24/8/2023).

Selaku ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia mendorong kawasan ASEAN yang lebih kuat dan siap dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa kini.

Serta, masa yang akan datang serta memastikan seluruh negara di kawasan ASEAN memiliki akses yang mudah dan berkualitas terhadap dana kesehatan.

Hal ini sejalan dengan tema yang diusung dalam pertemuan Menkes ASEAN yaitu “Building a sustainable and resilient future in the ASEAN region : from emergency response to long term COVID-19 disease management”.

Pertemuan juga menjadi sarana bagi para Menkes ASEAN untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran negara-negara ASEAN dalam menangani pandemi Covid-19.

Yaitu dengan fokus pada upaya persiapan transisi dari tanggap darurat ke penanganan COVID-19 jangka panjang.

Pertemuan juga untuk mengidentifikasi dukungan untuk memperkuat pengawasan penyakit menular di kawasan, dan inisiatif kolaboratif lainnya.

Dengan melalui kerja sama bilateral dan multilateral.

Kolaborasi dengan mitra pembangunan, entitas regional dan global lainnya untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional di era darurat pasca Covid-19.

Terakhir, para Menkes ASEAN turut memberikan masukan kepada para Pemimpin ASEAN dalam menyikapi situasi kesehatan global saat ini untuk membuka jalan bagi penanganan Covid-19 dalam jangka panjang.

Selain itu, pertemuan ini juga mengakui peran pentingnya kepemimpinan yang diambil oleh sektor keuangan dan kesehatan di ASEAN.

"Yaitu dalam memulai kolaborasi yang lebih kuat antara keuangan dan kesehatan, yang bertujuan untuk memperkuat keamanan kesehatan regional,” terang Menkes.

ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) berlangsung mulai tanggal 24-25 Agustus 2023 di Jakarta.

Pertemuan diawali dengan ASEAN Finance-Health Ministers Meeting (AFHMM) pada tanggal 24 Agustus 2023.

Dilanjutkan dengan pertemuan informal untuk menindaklanjuti hasil AFHMM dan ditutup dengan pertemuan tingkat tinggi Menkes ASEAN.(Tribunnews.com/Aisyah Nursyamsi)