Hadiri Pertemuan RFC, Kemenhub Undang Malaysia dan Singapura untuk Bergabung dalam Marpolex

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemaritiman di kancah internasional. Kali ini, sebagai perwakilan RI, KPLP berpartisipasi dalam technical meeting Revolving Fund Committee (RFC) antara Tiga Negara Pantai secara virtual.

Bertindak selaku Head of Delegation (HoD) Indonesia, dalam sambutannya Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad, menyampaikan updating informasi dari Standard Operating Procedure (SOP) for Joint Oil Spill Combat in the Strait of Malacca and Singapore.

"Telah ada Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak Brainstorming secara virtual yang diadakan pada tanggal 6 Juli 2021 yang membahas tentang persiapan pelaksanaan joint table top latihan tumpahan minyak di Selat Malaka dan Singapura," ujar Ahmad.

Lokakarya RFC Brainstorming Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak telah diadakan secara virtual pada tanggal 6 Juli 2021 dan dihadiri oleh perwakilan dari Littoral States.

Lokakarya/Workshop ini dibuka oleh Wan Abdul Latiff bin Wan Jaffar, Deputi Direktur Jenderal (Operasi), Departemen Lingkungan Hidup (DOE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Air, Malaysia (KASA).

Ahmad menjelaskan bahwa latihan bersama adalah cara yang baik untuk untuk menguji dan menyamakan kemampuan dan kesamaan persepsi terutama dalam mempersiapkan tindakan respons terhadap pencemaran minyak lintas batas yang sangat mungkin terjadi di Selat Malaka dan Singapura.

“Kami (Indonesia) meyakini dan sangat mengapresiasi komitmen dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Jepang untuk berupaya sekuat mungkin dalam melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura,” ujarnya.

Workshop RFC Brainstorming Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak mengusulkan tentatif, latihan akan dilaksanakan pada tanggal 5-6 Oktober 2021 dengan kombinasi fisik dan virtual yang berupa kegiatan di laut dan di darat (hibrid).

Indonesia juga menginformasikan kepada masing-masing delegasi Malaysia dan Singapura bahwa pada Mei 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah Latihan Pencemaran Laut Regional, atau biasa disebut dengan Marpolex.

Marpolex Regional sendiri merupakan latihan bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Indonesia, Penjaga Pantai Filipina dan Jepang Coast Guard dengan tujuan untuk menguji dan mensimulasikan respon dan kesiapsiagaan dalam menghadapi polusi minyak lintas batas di laut.